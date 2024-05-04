原标题：“上新”不断，“火力”不减——“网红”城市“五一”文旅市场观察

“尔滨”出圈、进“淄”赶“烤”、“天水麻辣烫”、榕江“村超”……“五一”小长假，风光正好，这些热门旅游城市有何新意？客流怎样？“网红”能否“长红”？新华社记者实地走访。

“网红”城市又“上新”

高达18米的大雪人，曾是冬日“尔滨”的流量担当。5月1日，哈尔滨冰雪大世界“上新”一个1:1还原的充气大雪人。这个占地近万平方米的超大充气城堡乐园开园首日，很多家长带着孩子前来体验趣味挑战和互动游戏。

5月1日，哈尔滨中央大街上人头攒动。新华社记者 王建威 摄

“尔滨的繁花不仅在冬季绽放，四季都是‘花季’，我们要把‘好菜’端上来。”哈尔滨市文旅局局长王洪新说，日前“江鸥号”等三艘主题游船崭新亮相，带领游客畅游松花江，还能欣赏夜间灯光秀和无人机表演。在哈尔滨大剧院、老会堂音乐厅，话剧、交响乐、芭蕾舞等轮番登场，“音乐之城”名不虚传。

在“村超”发源地贵州省榕江县，10余场足球比赛在假期火爆开场。1日，参加“村超”的首支非洲球队入场，相关短视频阅读量突破200万次。贵州“村超”新媒体传播负责人王永杰说，“我要上村超”、“约球到村超”、全民K歌和万人“村迪”等20多种新玩法，吸引各年龄段游客参与。

在新一轮进“淄”赶“烤”中，地处淄博近郊的金岭回族镇晋升“网红”。一家烧烤店里，三四个游客围坐一桌，每人一个小马扎，羊肉、牛肉、板筋在炙烤中香味四溢。“我们早就联系好牛羊肉、小面饼等货源，确保假期食材新鲜充足。”烧烤店老板王志鹏说。

“白加黑”超长待机，是不少游客的假期写照。为升级打造“夜经济”，甘肃省天水市将中心广场、东煜金街麻辣烫一条街等重要商圈、夜市进行串联，推出“名厨名师制作夜”“现场制作互动夜”等餐饮夜场活动，甘谷辣椒、秦安花椒、武山粉条等农副产品走红。调整优化、延长时间的公交线路，也为游客夜间通行提供保障。

文旅融合更“吸睛”

始于流量，不止流量。随着旅游业发展和消费升级，网红城市不断挖掘文化底蕴，打造特色项目，提升消费品质，为游客带来更多新鲜和惊喜。

秦腔音乐剧《麦积圣歌》、原创舞剧《一画开天》、大型室内情景体验剧《天水千古秀》……连日来，一系列文娱活动为“天水麻辣烫”文旅展演季拉开帷幕。当地还举办文创商品展销活动，发展汉服旅拍、非遗体验等新业态，深受年轻游客喜爱。

“五一”假期，游客在甘肃天水麦积山景区入口处排队检票。新华社记者 王紫轩 摄

五一前夕，哈尔滨交通集团推出移动主题巴士，主打“美食+旅行+文化”的跨界融合，其主要停靠点包括中央大街、索菲亚教堂、中华巴洛克历史文化街区等热门景区。在车厢里，游客一边品尝红肠、格瓦斯等俄式美食，一边品味深厚的城市文化，邂逅流动的城市风光。

在榕江，除了足球赛，村寨里的斗牛比赛、侗族大歌、苗族芦笙舞等民族文体表演热度不减，露营烧烤、花海打卡、长桌宴等积攒人气，仅1日就有逾7万人涌入。在县城及周边地区，大桥上、榕树下、鼓楼边，随处可见穿着民族服饰拍照的游客。

“淄博，从来不止烧烤一张名片。”淄博市淄川区洪山镇党委宣传委员仇慧清说，全新改造的聊斋园景区成为新的打卡点，《聊斋惊梦》体验馆、《夜话聊斋》夜游项目实现“文旅+科技”，奇幻的光影变幻带来视觉盛宴。在不远处的蒲松龄故乡蒲家庄，不少游客踏着青石板路寻访。

多措并举促“长红”

面对假期“一房难求”等状况，“网红”城市不断发力。榕江县持续提升接待能力和“吃住行游购娱”服务品质，一批酒店和民宿产品在加紧装修即将开业。天水市提前建立两区五县房源信息共享机制，引导部分游客入住邻近县区。

5月1日，贵州榕江观众和啦啦队用闪光灯点亮“村超”赛场。新华社记者 齐健 摄

以往应对“突发状况”的有益探索，逐渐成为常态化机制。天水市商务局成立“天水麻辣烫”服务保障工作领导小组，在假期前做好研判，及时引导游客有序分流。哈尔滨市坚持“露头就打、快查快处”工作机制，重拳打击出租车违法违规行为。淄博市实行“首接负责制”“一日办结制”“即诉即赔”，优化涉旅投诉处置。

据介绍，榕江县正着力打造一个“以足球为媒、让文化搭台、用经贸发展唱戏”的平台，让“村超”成为“文体旅嘉年华”。哈尔滨从4月起持续推出“2024迷人的哈尔滨之夏”系列活动，吸引游客前来感受夏日“滨滨凉”。

美团研究院副院长厉基巍等业内人士指出，文旅融合是旅游新模式，更搭载着文化交流与传承，让文化在旅行中焕发新的生机。（记者杨思琪、邵琨、张武岳、齐健、王紫轩）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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