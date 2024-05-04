上海发起商品住房“以旧换新”活动
2024年05月04日08:46 | 来源：新华网
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原标题：上海发起商品住房“以旧换新”活动
上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会3日联合倡议，在上海发起商品住房“以旧换新”活动，旨在通过“以旧换新”模式方便居民置换住房。
商品住房“以旧换新”活动主要针对计划出售二手住房并购买新房的购房居民。购房居民先与房地产开发企业达成购买新房的意向，再由房地产经纪机构优先推动其旧房交易，旧房成功出售后按约定完成新房交易。
首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在上海嘉定、松江、青浦、奉贤以及中国（上海）自由贸易试验区临港新片区等区域。
参加“以旧换新”活动的房地产开发企业承诺，在一定期限内，旧房未成功出售的，购房居民可以无条件“退房退款”；房地产经纪机构承诺，对购房居民的旧房“全城推、优先卖”。
此次活动为积极响应第五届上海“五五购物节”的优惠举措。活动期间，上海市房地产行业协会倡议房地产开发企业加大优惠力度，为“以旧换新”居民提供相应的优惠；上海市房地产经纪行业协会倡议房地产经纪机构，为“以旧换新”居民提供专属优惠服务。（记者郑钧天）
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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