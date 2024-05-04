开启专利预审通道 宁波推动知识产权工作不断优化
日前，宁波市政府新闻办举行宁波市2023年度知识产权工作情况新闻发布会，发布会上公布，宁波有效发明专利拥有量首次突破5.5万件；高新技术企业拥有有效发明专利3.2万件，较2022年增长21.7%；新增国家知识产权示范优势企业107家，总量280家，居全省首位。
在实现专利大幅增长的同时，宁波一体推动品牌培育、版权登记、植物新品种登记等全门类知识产权量质齐升。全市累计有效注册商标48.9万件。
为积极推动知识产权运营渠道更加通畅，宁波搭建知识产权转移转化平台，供需对接更加便捷，在计划单列市率先建成地方知识产权交易服务平台，促成交易1279项。
2023年，宁波大力推进增值服务集成改革，市知识产权综合体实现177项业务“一楼通办”，全年累计办理各项业务2.33余万件，增长49.9%。
去年，宁波高新区、鄞州区大学生（青年）创业园成功创建国家级、省级知识产权服务业集聚发展试验、示范区。宁波知识产权保护中心成功获批新增智能制造领域专利预审通道，将大大加快创新主体获权。2家机构获批筹建世界知识产权组织技术与创新支持中心（TISC）。
相比普通申请模式，专利预审通道具有专利审查周期大幅缩短、申请质量显著提高两大突出优势。“发明专利审查周期可以由平均22个月缩短至3-6个月（最快32天），目前，通过专利预审并加快的案件，整体授权率高达93%以上。”宁波市知识产权工作领导小组办公室主任、宁波市市场监管局局长、党委书记李国宏说。
目前，宁波保护中心在人员招录与培训、场地建设等方面已做好各项准备工作，正在向国家局提请智能制造产业服务领域验收工作。
知识产权高标准体系提速建设、高质量创造量质齐升、高效益运用亮点纷呈、高标准保护提能增效、高效能服务推陈出新……2023年，宁波知识产权工作稳中有进、稳中提质，为经济发展和营商环境持续优化提供了重要支撑。（建峰 虞诗君）
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