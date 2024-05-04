原标题：储氢难题获得革命性技术进展 氢能行业或迎来重大发展机遇

近日，中国工业气体工业协会在京召开“纳米碳镁基固态氢存储材料”新产品鉴定会，此次会议严格按照《中国气体行业新产品新技术鉴定管理办法》规程，对上海铼恩氢能科技有限公司自主研发的创新产品“纳米碳镁基固态氢存储材料（储氢棉）”进行了全方位、多层次的鉴定评审。

我国多位行业顶级权威专家均莅临现场，鉴定会旨在对产品的主要性能、技术水平、投产可行性、实用价值、市场前景以及社会经济效益等关键要素进行深度剖析与综合评估。与会专家秉持严谨求实、客观公正、科学民主的原则，经过深入研讨和集体审议，最终共同形成了肯定的权威鉴定结论。

经鉴定，“纳米碳镁基固态氢存储材料（储氢棉）”通过权威评审，在储氢量、氢动力学性能等方面表现出色，指标位于全球优秀行列，这一产品的成功研发，为氢能的大规模商业化应用打开全新局面。

据了解，面对氢气储存这一世界性难题，“纳米碳镁基固态氢存储材料（储氢棉）”采用了超微颗粒制造技术，通过氢核外电子轨道跃迁，成功将氢由气态转变为固态，显著提升了单位容积的储氢量，从根本上一举破解了传统储氢方式面临的密度低、压缩难、易燃易爆、安全隐患大、氢脆、材料特殊化要求高等问题。其非晶态皮米级超微储氢金属颗粒的独特结构，进一步赋予了材料高效稳定的电子轨道跃迁能力，显著提升了储氢效率与安全性。并且，储氢棉在充放氢过程中的热能转移量小，大大简化了储氢系统产业化难度，避免了配备热能回收转移装置的需求。同时，其放氢自我能耗低，扣除自耗后，有效储氢量极高，进一步提高了其经济性和实用性。

在鉴定会上，专家们还对国内外同类产品的技术性能指标进行了充分对比。对比分析显示，无论是在国际还是国内同类别产品中，“纳米碳镁基固态氢存储材料”均展现出显著优势，储氢棉的储氢质量密度和体积密度均远超国际目标值，综合评估指标远超美国能源部DOE 2025年的目标值，与国内同类产品相比，储氢棉同样表现出卓越的性能优势。

据悉，“纳米碳镁基固态氢存储材料（储氢棉）”已于2024年1月24日通过中科院上海应用物理所的储氢性能测试，其储氢量、氢动力学性能均表现出优越的性能指标，处于全球领先水平。该技术现已提交国家知识产权局申请专利，目前已初审通过。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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