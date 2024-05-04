原标题：嫦娥六号开启月背之旅：长啥样？如何去？在哪落？

嫦娥六号探测器3日从中国文昌航天发射中心启程，去月球背面“挖土”。新亮相的“嫦娥姑娘”长啥样？38万公里的奔月之路困难重重，嫦娥六号探测器带去了哪些“装备”？将在哪里降落？相关航天专家就此做出详解。

图为嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射。中新网记者 骆云飞 摄

新“嫦娥姑娘”长啥样？

中国航天科技集团逯运通介绍称，嫦娥六号探测器是中国迄今为止最重的深空探测器。体型上，探测器发射时高7.2米，横向尺寸约4.5米，入轨后，太阳翼展开状态下最大横向尺寸约14米。

与嫦娥五号一样，嫦娥六号探测器仍由轨道器、返回器、着陆器和上升器组成。这四部分各司其职，轨道器承担地月往返运输任务，着陆器用于落月、采样封装、科学探测等，上升器将携带样品从月面起飞，返回器负责将月球“土特产”带回地球。其间，上升器、轨道器和返回器将在月球轨道上进行交会对接。

不同的是，为增进国际合作，嫦娥六号任务搭载了4项国际载荷和卫星项目，分别是法国的氡气探测仪、欧空局的负离子探测仪、意大利的激光角反射镜、巴基斯坦的立方星。

中国航天科技集团邓湘金指出，氡气是表明天体活跃状态的重要示踪气体，着陆器上的氡气探测仪通过探测氡气状态，可评估月球活跃程度及年龄；激光角反射镜有望成为人类第一个放置到月球背面的固定标识点，可用于绝对位置测量；负离子探测仪可探测太阳风与月球表面相互作用时产生的负离子状态。轨道器上的立方星将在月球轨道释放，进行独立科学探测。

“发车”时机有何讲究？

由于地月相对位置不断变化，嫦娥六号探测器的发射比地球卫星约束条件更多，对发射窗口的限制也更严格。所谓发射窗口，是指适合火箭发射的时间范围，窗口越窄，意味着机会越少。有的航天器一天内不止一个发射窗口，有的一旦错过发射窗口，则需再等几天甚至更长时间才能发射。

中国航天科技集团李平岐表示，为了提高发射概率和发射可靠性，科研人员采用“窄窗口多轨道”方案，在连续两天、每天50分钟的发射窗口内，为火箭设计了10条奔月轨道。

此次为嫦娥六号探测器搭起探月“天梯”的是长征五号运载火箭，其目的地是近地点200公里、远地点约38万公里的地月转移轨道，这对火箭运载能力提出更高要求，尤其是嫦娥六号探测器比嫦娥五号重100公斤。

为满足“乘客”要求，科研人员下了一番功夫，帮助火箭“瘦身”，将长征五号运载火箭的地月转移轨道运载能力提升100公斤。

奔月“终点站”怎么选？

据悉，嫦娥六号探测器的预选“终点站”位于月球背面南极-艾特肯盆地。该盆地直径约2500公里，是太阳系内已知的最大撞击坑之一。为何去月球背面采样？选择这一盆地又有何考量？

嫦娥五号探测器已从月球正面取回样品，科学家们期待再去月球采集不同地域、不同年龄的样品。相比月球正面，月球背面整体更为古老，位于月背的南极-艾特肯盆地又是月球三大地体之一，具有重要科研价值。专家称，该盆地曾遭受过巨大撞击，在这里采样有可能采到从月球深部抛射出的物质，可进一步增进人类对月球的认知。

嫦娥六号任务并非中国探测器首次前往南极-艾特肯盆地。嫦娥四号探测器曾携“玉兔二号”月球车成功着陆在该盆地内的冯·卡门撞击坑，嫦娥六号任务选的则是阿波罗坑附近，两个落点纬度基本一致，相距数百公里。

为何不去更熟悉的月背区域采样，而是另选新点位？中国航天科技集团黄昊表示，该点位是工程师与科学家的共同选择。一方面，科学家希望探索新区域，获得更多科学探测数据，另一方面，月球背面地形更复杂，相比其他备选着陆区，阿波罗坑地势相对平坦，更有利于着陆。（记者 马帅莎）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经