原标题：2天10条奔月轨道 长五火箭再搭探月“天梯”

5月3日，中国文昌航天发射场，长征五号运载火箭(简称“长五火箭”)呼啸升空，将探月工程四期嫦娥六号探测器成功送入预定轨道，这是长五火箭时隔3年多再次执行深空探测任务。

图为嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射。中新网记者 骆云飞 摄

长五火箭由中国航天科技集团一院抓总研制。中国航天科技集团李平岐介绍称，由于地月相对位置不断变化，嫦娥六号探测器奔月必须在发射窗口内发射。为了确保火箭准时发射，型号团队应用“窄窗口多轨道”发射技术，为火箭在连续两天、每天50分钟的窗口内，设计了10条奔月轨道，提高发射概率和发射可靠性。

这是长五火箭的第8次发射，是长征五号系列火箭的第12次任务，也是长五火箭继2020年11月24日护送嫦娥五号探测器奔月后，时隔3年多再次执行深空探测任务。在此期间，型号团队针对箭上关键单机开展了大量可靠性增长工作，火箭可靠性显著提升。同时，发射场流程持续优化，由发射嫦娥五号探测器时的近60天缩减到43天。

嫦娥六号探测器需要进入近地点200公里、远地点约38万公里的地月转移轨道，这对火箭运载能力提出高要求，尤其是嫦娥六号探测器比嫦娥五号探测器重了100公斤。设计人员对箭上产品进行了多项设计优化和工艺改进，成功帮助火箭“瘦身”，将长五火箭地月转移轨道运载能力提升100公斤，满足了“乘客”要求。

自2007年起，长征三号甲系列、长征四号丙、长征五号、长征八号等六型火箭完成了探月工程迄今全部发射。17年间，九战全胜，为探月工程架起天梯，托举中国人的探月梦想走得更远。（马帅莎 桑茜）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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