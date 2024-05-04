林波

原标题：天文学知识普及化 观星成“Z世代”假期新风尚

“每一幅照片都要经过几个小时到十几个小时的曝光，才看得清楚。”带上拍摄设备和露营装备，穿上冲锋衣，“95后”风光摄影“发烧友”诸葛晓明开启了“五一”假期模式——观星拍摄。

“天气好的时候基本在野外拍摄星空。”诸葛晓明受访时表示，他于2018年接触天文学，“在网上看到摄影大神们拍摄的星空、星云照片，非常震撼，也萌生了想要拍出这样星空的念头”。

“一般是一个人‘打野’，看着美丽的星空，有着强烈的探索欲望。”诸葛晓明表示，遇到有特殊天象时，他也会组织活动，与朋友一起进行月食、彗星、流星雨等观测拍摄。

随着科技的进步和天文学知识的普及，天文学研究正逐渐走入公众视野，成为越来越多人的兴趣所在。特别是对于“Z世代”而言，观星已成为一种新风尚。

这个“五一”假期，许多年轻人选择追逐星空，用镜头记录下宇宙的浩渺与神秘，展现了年轻人对科学探索的热情和追求。

“00后”傅靖乔是一位浙江大学在读博士生，同时也是一位星野摄影爱好者，曾到访内蒙古、西藏等地拍摄。

傅靖乔表示，观星是天文学研究中的一部分，在信息时代，观星门槛并不高，天文学同样并非“高不可攀”的学科。

“五一”假期期间，傅靖乔参与了舟山市天文学会举办的“路边天文”活动，为游客科普相关的天文知识。

“同一片星空，不同地方看到的风景是不一样的。”舟山市天文学会秘书长吴高峰受访时表示，“五一”假期，在传统热门旅游项目人气爆棚的情况下，不少人正把目光转向新兴小众项目——观星，“舟山作为海岛城市，给予了星空更浪漫的元素，星辰大海，把星空和大海联系在一起”。

吴高锋表示，对于星空观测而言，一台千元人民币的双筒望远镜就可以观测认识星座，“随着对星空探索进一步提升，可能需要进阶的设备来支持看清星云。”

在追逐星空的过程中，年轻人不仅可以欣赏到壮丽的星空景象，还可以学习到丰富的天文知识，增强对宇宙的认知和理解。同时，这也为他们提供了一个远离城市喧嚣、享受假期闲暇的好去处。

“做天文科研的门槛很高，但普通人学习天文科普知识、观看普通天象的门槛不高。”南京大学天体测量与天体力学专业博士、浙江海洋大学讲师王楠表示，如今，越来越多的年轻人对观星产生了浓厚的兴趣，观星活动不仅仅是一种娱乐方式，更是一种科学探索。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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