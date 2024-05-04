人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人工智能莫侵犯“声音权”

2024年05月04日09:39 | 来源：经济日报
小字号

原标题：人工智能莫侵犯“声音权”

人的声音具有人身专属性，任何自然人的声音均应受到法律保护。AI技术应用到声音领域，应坚持技术边界，依法合规使用，避免产生侵权纠纷。

人的声音与人工智能（AI）声音之间的权益之争应该如何界定？4月23日，北京互联网法院对全国首例“AI声音侵权案”进行一审宣判给出答案。法院认定，作为配音师的原告，其声音权益包括案涉AI声音。被告方公司使用原告声音、开发案涉AI文本转语音产品未获得合法授权，构成侵权。被告方公司被判书面赔礼道歉，并赔偿原告各项损失25万元。

AI技术的快速发展为生成式语音带来无限可能，为声音应用提供了新场景。语音克隆项目的逼真体验，展现了文生人声模型的惊艳力量。通过输入文本、调整参数，即可实现文本转化成语音的功能。同时，在声音领域应用AI技术要守住“你的数据仍然属于你”这条底线，不能随心所欲侵犯他人合法的“声音权”。

人的声音具有高辨识度，音色各不相同。作为一种人格权益，人的声音具有人身专属性，任何自然人的声音均应受到法律保护。在权利保护层面，我国民法典规定，对自然人声音的保护参照适用肖像权保护的规定。也就是说，声音跟肖像一样，是识别个人身份的重要依据。法律明确“声音权”，防止其被冒用、滥用、不正当使用，保护声音所有者的权益。

声音在商品化利用时具有财产属性。在特定场景的应用中，如艺术家数字音乐、明星语音导航、主持人解说、配音师录制作品等，都具有相应的经济价值。若对这类录音制品进行剪辑重组，以冒充、误导、混淆等非法方式应用于其他软件或场景，就会构成侵权。特别是对录音制品来说，虽然有配音师对该录音制品的授权，但这个授权只发生在配音师与相应录音制品之间，并不是对配音师声音的授权，更不是对其声音的“买断”“转让”。根据法院裁定，未经本人许可，擅自使用、许可他人使用录音制品中的声音，构成侵权。

新技术带来新挑战新问题。如今，AI技术正深度融入各行各业，如果使用得当，可发掘巨大潜力，推动产业发生变革。当AI技术应用到声音领域，平台或企业为追求产品质量和效果，应正确认识新技术所面临的法律风险，坚持技术边界，依法合规使用，避免产生侵权纠纷。针对行业出现AI声音侵权等现象，相关监管机构或部门应与时俱进探索建立保护措施，逐步完善科学合理的使用规范，以及对“声音权”所有者的补偿机制等，确保AI技术在声音领域正确使用。对个人而言，如果发现有相关平台未经许可AI化使用个人声音，可在固定确凿证据的基础上，依法维权，莫让此类AI“噪声”侵犯自身的“声音权”。（李万祥）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
追光的你 | 储能工程师，让风光做“主”、绿电生“金”
　　近百米的白色风机徐徐转动、直入碧空，一座座光伏板鳞次栉比、熠熠生辉……位于张家口张北县的国家风光储输示范工程，是世界上规模最大、集风电、光伏发电、储能及智能输电工程四位一体的新能源示范工程。 储能工程师杨俊丰，已在这里度过了十年的光景。…
嫦娥六号发射任务圆满成功 开启月背采样之旅
　　人民网北京5月3日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，5月3日17时27分，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射，之后准确进入地月转移轨道，发射任务取得圆满成功。嫦娥六号探测器开启世界首次月球背面采样返回之旅，预选着陆和采样区为月球背面南极-艾特肯盆地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部