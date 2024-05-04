原标题：人工智能莫侵犯“声音权”

人的声音具有人身专属性，任何自然人的声音均应受到法律保护。AI技术应用到声音领域，应坚持技术边界，依法合规使用，避免产生侵权纠纷。

人的声音与人工智能（AI）声音之间的权益之争应该如何界定？4月23日，北京互联网法院对全国首例“AI声音侵权案”进行一审宣判给出答案。法院认定，作为配音师的原告，其声音权益包括案涉AI声音。被告方公司使用原告声音、开发案涉AI文本转语音产品未获得合法授权，构成侵权。被告方公司被判书面赔礼道歉，并赔偿原告各项损失25万元。

AI技术的快速发展为生成式语音带来无限可能，为声音应用提供了新场景。语音克隆项目的逼真体验，展现了文生人声模型的惊艳力量。通过输入文本、调整参数，即可实现文本转化成语音的功能。同时，在声音领域应用AI技术要守住“你的数据仍然属于你”这条底线，不能随心所欲侵犯他人合法的“声音权”。

人的声音具有高辨识度，音色各不相同。作为一种人格权益，人的声音具有人身专属性，任何自然人的声音均应受到法律保护。在权利保护层面，我国民法典规定，对自然人声音的保护参照适用肖像权保护的规定。也就是说，声音跟肖像一样，是识别个人身份的重要依据。法律明确“声音权”，防止其被冒用、滥用、不正当使用，保护声音所有者的权益。

声音在商品化利用时具有财产属性。在特定场景的应用中，如艺术家数字音乐、明星语音导航、主持人解说、配音师录制作品等，都具有相应的经济价值。若对这类录音制品进行剪辑重组，以冒充、误导、混淆等非法方式应用于其他软件或场景，就会构成侵权。特别是对录音制品来说，虽然有配音师对该录音制品的授权，但这个授权只发生在配音师与相应录音制品之间，并不是对配音师声音的授权，更不是对其声音的“买断”“转让”。根据法院裁定，未经本人许可，擅自使用、许可他人使用录音制品中的声音，构成侵权。

新技术带来新挑战新问题。如今，AI技术正深度融入各行各业，如果使用得当，可发掘巨大潜力，推动产业发生变革。当AI技术应用到声音领域，平台或企业为追求产品质量和效果，应正确认识新技术所面临的法律风险，坚持技术边界，依法合规使用，避免产生侵权纠纷。针对行业出现AI声音侵权等现象，相关监管机构或部门应与时俱进探索建立保护措施，逐步完善科学合理的使用规范，以及对“声音权”所有者的补偿机制等，确保AI技术在声音领域正确使用。对个人而言，如果发现有相关平台未经许可AI化使用个人声音，可在固定确凿证据的基础上，依法维权，莫让此类AI“噪声”侵犯自身的“声音权”。（李万祥）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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