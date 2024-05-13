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中国保险汽车安全指数发布：耐撞性和维修经济性受关注

2024年05月13日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者栗翘楚）5月11日，中保研汽车技术研究院发布最新一期中国保险汽车安全指数，也是依据2020版规程的最后一次测评结果。

“汽车行业应进一步重视耐撞性与维修经济性的改善。”中保研汽车技术研究院负责人刘树林近日表示，中国保险汽车安全指数（简称C-IASI）2020版，有效发挥了融合保险、汽车两个行业的桥梁作用，促进了我国汽车安全技术发展。

据了解，从测评结果看，2020版整体测评成绩较2017版明显改善。在耐撞性与维修经济性方面，评价为良好及以上车型由13%上升为22%，评价为较差的车型由63%降低为31%，其中气囊误起爆率由2017版的25%下降至2023版的12%。

在车内乘员安全方面，优秀率由58%提升为93%，侧气帘配置率由66%提升为100%；车外行人安全方面，优秀率由79%提升为92%，主动机罩配置率由11%提升为16%；辅助安全方面，优秀率由93%提升为95%，车辆自动紧急制动系统（AEB）标配率由29%提升到61%。

刘树林介绍，今年开始实施的2023版规程，在车辆传统碰撞损失测评的同时，强化了智能安全设备对出险频率的影响研究，与国际同步首次推出了低速主动安全的测评。

对于消费者关心的新能源汽车保费等问题，C-IASI专家委员会主任委员方仲友表示，将围绕动力电池包等有别于传统燃油车的风险特征开展系统研究，提出专项测评方案，引入指数测评规程，更好识别和规避新能源汽车特有风险类型，争取年内推出新能源汽车测评规程。

(责编：王震、高雷)
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