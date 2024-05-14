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2024年“数字适老中国行”5月“走起”！开展6项“心”活动

2024年05月14日11:41 | 来源：人民网
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制图：申佳平

制图：申佳平

人民网北京5月14日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日印发通知，组织开展2024年“数字适老中国行”活动。活动时间为2024年5月-12月，内容包括政策宣贯、调查研究、服务升级、技能教学、技术共享、惠老专场等6项内容。

政策宣贯“入心”活动，即通过政策推送、政策宣讲等多种形式，对《无障碍环境建设法》《工作方案》等法规政策进行宣贯解读。围绕互联网应用适老化及无障碍改造、电信服务适老化等，组织企事业单位深入学习相关标准规范，推动通用设计理念更加普及。

调查研究“走心”活动，即深入企业、社区、乡镇一线，开展数字技术适老化发展调查研究，形成调研报告。全面了解老年人使用数字技术的所需所盼、企业开展数字技术适老化工作的所忧所难，摸清社情民意，聚焦最突出最迫切问题，谋实招、求实效，把问题清单转化为工作清单、成效清单。

服务升级“贴心”活动，即聚焦新闻资讯、社交通讯、生活购物、医疗健康、金融服务、学习教育、交通出行等领域，组织相关企事业单位，开展互联网网站、移动互联网应用适老化改造。组织基础电信企业持续完善营业厅“面对面”服务，开展特色助老服务，切实提升老年人适老服务体验。

技能教学“暖心”活动，即组织基础电信企业、互联网企业、终端企业等，开展“银龄数字课堂”等数字技术应用教学活动，编制面向老年人的通俗易懂的教学手册、视频，普及反诈防骗知识，让老年人会用、放心用数字技术适老化产品与服务。

技术共享“凝心”活动，即围绕新一代信息技术在适老化领域的发展与应用，组织相关企事业单位开展适老化技术研讨与交流，推动适老化技术共建共享。充分发挥企业、高校、科研机构等力量，积极开展适老化技术创新研发，汇聚更广泛力量，营造开放、共赢的技术创新环境。

惠老专场“悦心”活动，即紧贴老年人需求特点，组织基础电信企业、互联网企业、终端企业等举办惠老专场活动，展示与推广数字技术适老化优秀成果，让老年人沉浸式体验适老化产品与服务，享受适老专属优惠、专属权益等，增强老年人使用数字技术的幸福感。

据介绍，该活动将采用“线上＋线下”相结合形式开展。线上活动主要发挥新媒体平台优势，各相关单位和企业设置网络宣传专区，推出云课堂、公益直播等服务，提升活动的影响力和参与度；线下活动主要为各地开展特色活动，集中宣传推广数字技术适老化优秀成果，形成示范带动效应。在政策宣贯、调查研究、服务升级、技能教学、技术共享、惠老专场等6项内容中，政策宣贯、调查研究、服务升级、技能教学4项为必选内容，各地可结合实际组织开展丰富多彩、具有本地特色的活动。

(责编：申佳平、高雷)
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