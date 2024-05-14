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阿里云6篇论文入选SIGCOMM2024

2024年05月14日14:38 | 来源：环球网
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原标题：中国AI高性能网络受国际顶会认可！阿里云6篇论文入选SIGCOMM2024

　　5月13日，网络通信领域国际顶会SIGCOMM2024确定了收录论文名单，中国企业表现亮眼，阿里云6篇论文入选，其中，介绍阿里云最新一代的智算集群网络架构HPN 7.0的成果论文，成为SIGCOMM历史上在AI智算集群网络架构领域的首篇论文。据了解，SIGCOMM2024将于8月在悉尼线下召开会议。

　　大模型的火热对AI基础设施提出了更高要求，HPN7.0架构即面向AI时代对网络高性能需求而研发。据介绍，HPN 7.0针对大模型训练场景下规模大、大流多、突发强烈、稳定性需求高的特点，创新性地设计了“双上联+多轨+双平面”的网络架构，并配合最新一代的51.2Tbps单芯片以太网交换机和400G 高性能网卡，自研Solar-RDMA和ACCL通信库，实现了单层千卡、两层万卡的高性能和高稳定互联。

　　从2023年9 月开始，HPN7.0在阿里云展开大规模部署，大模型训练性能较上一代架构在典型场景下提升14.9%，且大幅提高了智算网络整体稳定性。前不久阿里云发布通义千问2.5版本大模型，就是基于HPN7.0高性能网络架构训练。通义千问2.5版本较2.1版本在理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力上分别提升9%、16%、19%、10%，中文性能全面赶超GPT-4Turbo。

　　阿里云基础设施网络负责人蔡德忠介绍称：“阿里云从2017年开始探索端网融合的可预期网络，HPN7.0更进一步，把端网融合的体系结构从网络协议栈拓展到网络架构和通信库，实现了面向AI智算时代的全新网络集群架构创新。”

　　网络架构是网络技术及系统的基石，重大创新如连城之璧般稀少。据了解，SIGCOMM此前关于传统数据中心网络的架构领域文章还是Google提出的Jupiter网络，现已成为业界经典网络架构范式。有专家指出，此次由阿里云提出的新一代网络架构HPN7.0，有望成为下一代AI高性能网络架构的新范式。

　　在SIGCOMM近50年的发展历程中，来自中国大陆的论文仅50余篇，其中阿里累计入选25篇，是国内被收录数量最多的科技公司。据了解，阿里云在高性能网络领域已深耕多年，提出了端网融合的可预期网络技术体系，并在业界率先实践完成RDMA低延时网络、智算集群网络架构HPN 7.0等先进网络技术的大规模实践。阿里巴巴还曾获评权威机构AMiner全球十大最具影响力的网络研究机构。

(责编：曹淼、李源)
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