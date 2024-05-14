人民网北京5月14日电 （记者乔雪峰）眼下正是招聘旺季，人才市场热度持续上升。数据显示，今年一季度，虽然人才求职竞争依然激烈，但人才求职压力相较于去年同期有所减轻。

近日，脉脉高聘发布《2024春招高薪职业和人才洞察》（以下简称《洞察》）。《洞察》显示，2024年第一季度，新经济行业人才供需比为1.94。其中，纯互联网行业人才供需比下降较为明显，新能源汽车行业人才求职竞争激烈程度上升明显。

从收入变化来看，2024年第一季度，32.4%职场人收入水平增加，35.87%收入减少。其中，“收入减少”占比最高的岗位是市场销售类，比例达到47.01%，其次为交通物流类，占比44.44%。“收入增加”占比最高的工种为中高级管理类，41.82%获得不同程度的收入上涨。

职场人对退休年龄的预期存在显著差异，为实现“退休自由”也采取了不同的措施。32.89%的职场人希望能立即退休，38.27%的职场人认为存够500万才可以退休。为了“提前退休”，职场人把“开展副业”作为首选，在调研中，该项得分为3.82分，其次是“获得高薪收入”，得分3.39分。

从不同行业的新发岗位平均月薪来看，智能硬件薪酬连续2年领跑，纯互联网回升跻身TOP3。从岗位来看，生成式AI研究员以新发岗位平均月薪64074元位居高薪岗位榜首，其次是数字前端工程师，平均月薪62579元，模拟芯片设计师62275元排名第三。

此外，不同行业的从业者年龄分布也各有差异。在现有新经济行业员工的年龄中位数排名中，电子行业以34.2岁成为员工年龄最大的行业，其次是新能源汽车33.5岁，通信行业33.4岁。

当前，职业社交网络是解决大龄职业人士的能力和岗位摩擦匹配问题的个体核心解决方案。脉脉创始人兼CEO林凡表示，社交招聘将会成为未来中高端人才的主力招聘方式，内推和猎头挖猎已经成为高收入人群获取offer的主要方式。

“进入易变性职业生涯时代，每个人的职业人生都变得更具挑战。”中央财经大学商学院副院长、组织与人力资源管理系教授、博士生导师朱飞认为，经营好职业后半场，需要职场人士在职业发展过程中聚焦发展领域或主线，累积清晰和显著的职业价值信号；职场人士需要融入组织的同时，发展自身的通用绩效能力和资源，增加自身的职业市场价值；保持学习能力，主动经营职业社交网络。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经