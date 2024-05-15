人民网北京5月15日电 （焦磊）近期，一些国家炒作所谓中国“产能过剩论”，指责中国新能源产业依靠补贴大量出口，过剩产能冲击国际市场。5月14日，商务部网站刊文指出，这一谬论有悖常理、有违事实，本质是“双标”和贸易保护主义的新伎俩。中国新能源产业在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。

文章表示，对产能问题要立足市场经济规律客观辩证看待。

市场经济原理表明，基于全球市场的供需匹配有利于提升效率。供需原理是市场经济的基本原理。在经济全球化的现实条件下，世界经济早已成为不可分割的整体，生产和消费都是全球性的，需要在全球范围内进行供需的有效匹配和调节。企图仅用本国或者“小圈子”的产能来满足需求，事实上难以做到，也必然造成全球范围内的重复建设、效率低下、成本高企，割裂全球产供链，冲击全球经济体系。比如汽车产业，就是在全球生产、全球销售中发展壮大起来的。2023年，德国汽车产量仅20%在国内销售、约80%销往国际市场，日本汽车产量约50%销往国外，而中国新能源汽车海外销售仅占产量的12.7%，指责中国“产能过剩”毫无道理。

国际贸易实践表明，基于比较优势的分工合作有利于全球福祉。国际贸易的产生和发展就是各国基于比较优势、进行国际分工合作，从而促进优质商品和服务的全球配置，带动资本和产业的全球布局，为世界经济发展增添动力，为各国消费者提供更多更好的选择。中国新能源产品在国际市场广受欢迎，一方面是契合了全球绿色转型的迫切需要，有助于实现《巴黎协定》目标。据估算，每辆新能源汽车每年减碳约1.66吨，中国2023年出口120.3万辆新能源汽车，每年可减碳约200万吨。另一方面是由于中国新能源产品性价比高，比较优势明显。中国出口欧洲的新能源汽车价格，低于欧洲本土同类车型，但仍比国内售价高一到两倍，利润可观，根本不存在倾销。

产业发展规律表明，基于科技进步的优质产能有利于可持续发展。绿色低碳是大势所趋，全球对新能源产品的需求持续扩大，新能源产业的发展空间依然十分广阔。据国际能源署研究，为实现碳中和目标，2030年全球新能源汽车销量需要达到约4500万辆，是2023年的3倍多；2030年全球动力电池需求量将达3500GWh，是2023年全球出货量的4倍多，均远超目前全球供给能力。同时，全球新能源产业正在从“孕育期”向“成长期”转换，离“成熟期”还有相当距离，技术和产品快速更新迭代，将不断催生新需求、激发新动能、创造新产能 。先进产能非但不会过剩，反而是相对不足的。

电池核心技术不断突破，安全性能更高、续航里程更长、充电速度更快；长三角地区形成新能源汽车“4小时产供圈”；中国市场规模巨大、场景丰富、竞争充分，数字、绿色、人工智能等技术加速应用和产业化；中国企业积极对外开展投资和技术合作，带动了当地新能源产业发展……文章从持续推进技术创新、持续完善产供链体系、持续优化市场生态和持续推动开放合作四方面阐述，中国新能源产业的优势是在开放竞争中打拼出来的。

文章强调，指责中国产业补贴导致“产能过剩”完全站不住脚。

中国产业补贴政策合理合规。以产业补贴政策引导产业发展、调整产业结构，是世界各国普遍采用的通行做法，关键是要符合世贸组织规则，坚持公平、透明、非歧视。中国的产业补贴政策严格遵守世贸组织规则，适用于各类市场主体，所有企业均可平等享受。中国相关补贴政策已及时全面向世贸组织通报，不存在世贸组织所规定的禁止性补贴。反观美欧，近年来补贴力度显著加大，且带有大量排他性、歧视性做法。比如，美国《通胀削减法》的电动汽车补贴政策，歧视性对待中国企业，将中国企业生产的电动汽车、电池和关键矿物排除在享受补贴范围之外，对中国相关产品进入美国市场设置重重障碍，明显违反世贸组织规则，是典型的保护主义做法。欧委会也批准了大量补贴计划。

炒作“产能过剩”实为焦虑过剩。以“产能过剩”为借口抹黑打压中国，实际是担心自己的竞争力和市场占有率，反映的是相关国家的焦虑心态。搞贸易保护达不到想要的结果，只会事与愿违。通过“贴标签”“扣帽子”，对中国产品出口和投资合作设限，挡不住中国前进的步伐，反而会绊倒自己，还会破坏全球新能源产供链稳定，扰乱国际经贸秩序，拖累全球经济复苏。搞绿色“双标”做不到两头渔利，只会适得其反。美欧不能一手高举应对气变的大旗，要求中国为应对气变承担更大责任，一手挥舞绿色保护主义的大棒，阻碍中国绿色产品自由贸易。这样的做法无助于解决自身问题，反而会破坏全球气变合作，阻碍全球绿色转型。谈气变合作就不能搞保护主义，搞保护主义就不可能有真正的气变合作。

中国将始终坚持开放合作，推动互利共赢、共同发展。中国持续推进高水平对外开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，与世界各国共享中国式现代化新机遇。中国坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚定支持贸易投资自由化便利化，坚决反对贸易保护主义。中国愿与世界各国深化新能源产供链合作，促进技术创新和产业发展，推进普惠包容的经济全球化，共同应对全球气候变化，推动构建人类命运共同体。

(责编：乔业琼、高雷)

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