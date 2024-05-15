原标题：陈亨利出席2024中国品牌发展大会分享联泰经验

5月12日，“2024年中国品牌日-中国品牌发展大会纺织服装行业会议”在上海世博展览馆举行。此次会议以“品牌新质 未来新光”为主题，聚焦中国优质纺织服装品牌的新质生产力提升，邀请业界知名品牌齐聚一堂，共同探索品牌高质量发展的价值新范式。

联泰集团副主席兼首席执行官、香港纺织业联会名誉会长、香港纺织商会永远荣誉会长陈亨利等有着丰富品牌建设经验的嘉宾进行了主题分享。此次陈亨利围绕着“中国品牌的出海和新质生产力的提升”主题，分享了在联泰集团发展斯凯奇品牌的优秀经验，与香港的“国际化”和“引进来，走出去”独特优势，彰显优势品牌的创新引领作用。

发挥香港优势，品牌并船出海

中国是全球第二大消费市场、第一大网络零售市场，拥有超大的市场规模。从全球服装市场来看，亚洲不仅有强大的服装生产能力，而且未来中产阶级人口的显著增长，服装消费市场有着巨大潜力，加上随着RCEP的生效，中国内地和东盟的经贸关系日益紧密，为中国品牌提高新质生产力、品牌出海提供了良机。

中国香港是亚洲重要的交通和商业枢纽，更是通往内地市场的重要门户，是中国与世界的“超级联系人”。香港的企业也有丰富的国际经验、熟悉亚洲不同国家的营商环境。今年两会期间，作为第十四届全国政协委员，陈亨利建议充分发挥香港的国际化优势，引进国内外纺织服装龙头企业来港设区域总部，共同将香港打造成国际时装中心，同时继续加强香港企业与内地品牌合作，并船出海，把握共建“一带一路”带来的机遇，从而打造更多有国际影响力的中国制造品牌。

分享联泰经验，行业互惠共赢

作为在零售、旅游、渔业、房地产、纺织制造等多个领域占据重要地位的多元化跨国集团，联泰集团2007年与美国斯凯奇联手，共同合资建立斯凯奇中国。如今斯凯奇在中国分店超过3500家，作为舒适科技品牌，斯凯奇在产品端不断升级功能与技术，适合全年龄段全场景的运动休闲产品备受市场推崇。同时联泰不断加大基础建设及数字化革新，投资超30亿在江苏太仓建设斯凯奇中国物流中心，并在东莞建设了斯凯奇亚太产品研发中心及中国直播基地等，投资利用AI、大数据提升运营效率，实现高质量发展。

在品牌建设取得成效的同时，联泰集团积极推动行业发展。今年3月，在陈亨利与联泰控股资深顾问、香港特区立法会议员陈祖恒的促成下，中国纺织工业联合会、东盟纺织工业联盟、香港纺织业联会及香港纺织商会正式签署合作备忘录，这是首次中国内地、东盟、中国香港三地业界合作的区域性盛事，深化三地业界的区域合作，促成三地市场、科研对接，互利共赢。

把握崛起机遇，行业共期未来

谈及中国品牌的出海与新质生产力，陈亨利在此次主题分享中表示，品牌新质在于构建包容、合作和开发的格局，把握亚洲崛起的机遇，并船出海，以智能制造、智慧零售、运用大数据、直播带货等多元化策略，推进高质量发展。内地品牌的产品性价比高、兼具备生产链等优势，与熟悉东盟市场的香港强强联手有着非常大的优势。

从今年起，香港将每年打造举办“香港时装设计周”，第一届活动于十一月正式举行，将成为吸引全球关注的亚洲时装设计盛事，大力推动香港发展成为国际时装中心。在不久的将来，会有更多亚洲品牌崭露头角。联泰集团也会继续发挥品牌引领作用，为纺织服装行业高质量发展注入动能，积极推动中国品牌更好地“引进来，走出去”，提升品牌价值与新质生产力。（记者 姜煜）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经