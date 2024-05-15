5月11日，由浙江省委统战部、省科技厅牵头的全省统一战线助力创新深化建功行动启动仪式暨新知新质圆桌会（生物医药专场）在杭州举行。浙商总会金融服务委员会主任，浙商银行党委书记、董事长陆建强作为金融行业代表应邀出席并发言。

陆建强指出，中央金融工作会议把科技金融放在“五篇大文章”的首要位置，赋予了科技金融强大的历史使命和责任。多年来，浙商银行以“善本金融”服务理念，积极扛起省属金融企业和全国性股份制银行的使命担当，不断完善特色科技金融服务体系，优化金融供给，践行金融顾问制度，助力生物医药企业创新发展。

据介绍，截至4月末，该行共服务科技企业超1.5万户，融资余额超2100亿元，其中服务生物医药企业超1300家。

深耕生物医药千亿赛道。2016年，浙商银行推出以高层次人才为精准服务对象的“人才银行”金融服务品牌；2021年，该行整合迭代科技金融服务，进一步扩大服务范围，推出“星火计划”科技金融专项服务行动，向以生物医药企业为代表的科技创新企业提供“全周期、全链条、全方位”的综合金融服务。

浙商银行为生物医药行业量体裁衣，帮助企业更好地应对市场挑战。目前，该行围绕生物医药企业全生命周期，形成10大金融服务场景、16大科技金融系列产品的服务体系，以全图景方案赋能生物医药行业人才培育与科技创新，陪伴生物医药企业共同成长。

面对初创企业融资难题，浙商银行以“人才银行”破题。通过聚焦“人力资本”这一核心资产，该行创新推出以高层次人才为服务对象的“人才银行”服务品牌及人才贷款产品，根据人才等级资质直接提供信用额度，为生物医药企业解决创业初期的融资难问题。截至4月末，浙商银行通过“人才银行”模式服务生物医药企业超1300户。

为助力初创期、成长期的生物医药企业发展，浙商银行创新推出“科创共担贷”，通过引入政府补偿基金、担保公司、保险公司等合作机构构建“多方风险共担模式”，破解生物医药初创期企业融资难题，为“轻资产”科创企业提供高效便捷的信用贷款融资服务。

为生物医药企业提供全周期、全链条、全方位的金融支持。据介绍，2022年，该行提出了“金融顾问综合化服务科创企业新模式”，以客户为中心，通过金融顾问的“1”，链接起担保、券商、保险、创投、基金、律所、创业孵化等的“N”，为生物医药企业提供跨越金融牌照的综合金融生态服务，满足企业全方位的金融需求。

浙商银行相关负责人表示，截至目前，全行已服务科技企业超1.5万户，融资余额超2100亿元。接下来，浙商银行将锚定科创企业，聚焦产业升级，不断完善服务体系，持续优化金融供给。

(责编：曹淼、李源)

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