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机电产品受青睐 深圳与匈牙利、塞尔维亚贸易实现多项增长

2024年05月15日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者栗翘楚）中塞双边贸易额10年来增长8倍，中国连续多年保持塞尔维亚第二大贸易伙伴地位；匈牙利连续多年稳居中国在中东欧地区第一大投资目的国地位。

记者日前从深圳海关获悉，作为外贸强市，今年一季度，深圳市进出口1.02万亿元，为10年来同期首次突破万亿元大关，同比增长28.8%。其中，出口机电产品4389.9亿元，增长14.4%，占同期深圳出口总值的68.3%。

在此背景下，深圳与匈牙利、塞尔维亚贸易规模持续增长。据统计，近十年，深圳与匈牙利贸易规模由2014年的132.1亿元波动攀升至2023年的187.3亿元；深圳对塞尔维亚进出口值由2014年的3.5亿元逐步增长至2023年的18亿元，创历史新高，年均增速达19.9%。

5月11日，在深圳平湖南国家物流枢纽，运载车载充电机、电缆、注塑模具等629吨货物的中欧班列（深圳）缓缓驶出，20天后将抵达匈牙利布达佩斯。

据了解，2020年开通的开往布达佩斯的中欧班列为深匈贸易添注活力，有效缓解红海运路不畅。对此，深圳海关发挥中外运平湖出口监管仓保税存储、出口集拼优势，叠加平湖物流中心和物流枢纽功能，支持企业开展一般贸易、跨境电商等多业态同柜集拼，助力“湾区制造”更好地“走出去”。

在第六届全球AEO大会期间，匈牙利国家税务和海关总局的鲁本·约瑟夫·豪伊杜表示：“中国是向匈牙利出口产品最大的国家之一。匈牙利是东欧的电子商务产品中心，去年我们通过跨境电商收到了近8000万个包裹，其中约99%来自中国。今年前4个月这个数量就已经达到了4000万个，增长非常迅猛，我认为双边贸易关系越来越好。”

值得注意的是，在对两国出口商品中，深圳机电类产品卖得最好。

深圳海关统计，今年前4个月，深圳分别出口机电产品、劳动密集型产品2.8亿、6876.8万元，增长5.2%、479.7%，占同期深圳对塞尔维亚进出口总值的65.8%、16.2%。从具体商品看，主要包括以手机为主的通信设备及其零部件、电脑及其零部件、电工器材、电子元件、家用电器和音视频设备及其零件等消费电子及相关中间品，合计出口1.6亿元，占比近4成。

近年来，随着中国通信企业对匈牙利投资合作不断深化，移动通信基站零部件成为深圳对匈出口“佼佼者”，占比近五成。此外还有电脑及其零部件、劳密产品、集成电路、家用电器和锂电池等，合计占比超二成。深圳海关统计，今年前4个月，深圳对匈出口产品主要为机电类，占同期深圳对匈出口总值的85.6%。

(责编：王震、高雷)
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