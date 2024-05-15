人民网北京5月15日电（记者 王天乐）五月中旬是北京的月季盛花期，在北京环路绿化带内月季花竞相盛放，宛如为这座都市精心佩戴了一条璀璨夺目的“月季项链”。当车辆穿梭其间，乘客轻启车窗，可感受到阵阵花香扑面而来，令人心旷神怡。道路车辆与月季花墙交相辉映，共同描绘出一幅和谐而美妙的生活画卷，为城市增添了无尽的生机与活力。

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