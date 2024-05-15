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一季度我国主要林木机械产品出口实现增长

2024年05月15日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，2024年一季度，我国主要林木机械产品进出口总额419931万美元，同比增长6.96%，其中，进口额13759万美元，同比下降18.07%；出口额406172万美元，同比增长8.08%。

营林机械（含农林、园艺用设备）进出口总额38334万美元，同比增长5.06%，其中进口额1101万美元，同比下降16%；出口额37233万美元，同比增长5.85%。

园林机械（含链锯、割草机等设备及配件）进出口总额107837万美元，同比增长5.55%，其中进口额1501万美元，同比增长2.79%；出口额106336万美元，同比增长5.59%。

木工、园林等用手提式电动工具进出口总额209020万美元，同比增长12.1%，其中进口额7257万美元，同比下降4.36%；出口额201763万美元，同比增长12.8%。

木工机械（含配件，含部分硬质塑料等非金属材料锯、刨、铣等加工设备）进出口总额53466万美元，同比下降2.45%，其中进口额3249万美元，同比下降40.38%；出口额50218万美元，同比增长1.73%。

木工刀具进出口总额2011万美元，同比增长41.2%，其中进口额182万美元，同比增长116.04%；出口额1829万美元，同比增长36.49%。

人造板机械进出口总额9262万美元，同比下降17.66%，其中进口额469万美元，同比下降47.99%；出口额8793万美元，同比下降15.02%。

(责编：杨曦、高雷)
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