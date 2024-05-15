人民网北京5月15日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，日前，自然资源部发布《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》（以下简称《指引》），要求充分发挥国土空间规划对韧性城市建设的战略引领和刚性约束作用，统筹经济、生活、生态、安全等高质量发展需求，统筹规划和土地政策资源，系统推进大城市病治理和城乡融合发展，加快完善“平急两用”公共基础设施，打造宜居、韧性、智慧城市。

《指引》适用于在各级各类国土空间规划中落实与深化“平急两用”公共基础设施的规划要求，指导平急功能复合的韧性城市国土空间规划编制和实施管理。被列入“平急两用”公共基础设施建设城市名单的城市，应依据规划积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，其他城市可根据实际需要，谋划好平急功能复合的韧性城市国土空间规划工作。

《指引》要求做好调查评估，全面梳理“平急两用”的应用场景和空间载体。其中，明确将韧性评估纳入国土空间规划实施体检评估，找出城市空间布局和基础设施配置问题和短板；开展“平急两用”应用场景分析，从应急保障功能出发，全方位梳理具备“平疫”“平灾”“平赛”“平假”“平战”等改造或建设条件的各类型“平急两用”应用场景；加强资源资产调查，梳理公共管理与服务设施等符合转换条件的存量空间、潜在资源，明晰平急功能复合的主要载体。

在规划指引方面，《指引》提出开展平急功能复合的空间需求分析，研究制定平急功能复合的规划目标，统筹城乡“平急两用”公共基础设施布局，明确“平急两用”公共基础设施功能转换与复合利用要求，充分发挥城市各类设施应急保障作用，提升社区应急响应能力，促进村庄建设用地平急功能复合利用。

《指引》指出，将平急功能复合的要求纳入国土空间规划体系。深化完善国土空间总体规划相关内容，对于总体规划已完成编制但未明确“平急两用”工作的城市，应在国土空间详细规划及近期建设规划中作出安排。

可按需编制平急功能复合的韧性城市专项规划，并将依法批准的专项规划主要内容传导到详细规划。

为保障“平急两用”公共基础设施项目落地实施，《指引》鼓励被列入“平急两用”公共基础设施建设城市名单的城市结合自身情况，开展相关土地政策探索创新，吸引多元主体参与项目建设与运营维护。其中，明确供地支持政策，优先保障用地计划，合理使用集体建设用地，按有关规定准许延期或分期缴纳土地价款，合理确定混合用地土地使用年限和出让底价。同时，优化用途管制工具，地方自然资源主管部门应积极参与项目选址选线工作，优化规划许可管理，允许应急状态下“先建再补”。此外，鼓励利用存量低效土地，在符合规划、不改变用途的前提下，因完善“急时”功能而增加容积率的，可不再增收土地价款。

《指引》强调，依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，推进国土空间规划实施监测网络建设，加强对“平急两用”公共基础设施规划全过程在线管理，确保耕地红线不突破、生态环境和历史风貌不破坏、群众利益不受损、主体功能不改变。同时，将平急功能复合的韧性城市规划实施情况纳入国土空间规划体检评估，严格日常监督管理，及时发现问题并督促整改，严禁借“平急两用”之名，行违法建设之实。

(责编：杨曦、高雷)

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