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金融监管总局：人身保险“睡眠保单”清理工作显实效

2024年05月15日15:49 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年9月以来，金融监管总局在全国范围内组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，办好人民群众可知可感的“关键小事”。专项工作开展半年以来，完成有效提醒的保单共732.07万件，涉及保险金（现金价值）共计457.06亿元；消费者已领取权益的保单共180.49万件，涉及保险金（现金价值）共计109.54亿元，有效维护了消费者的财产利益和权益保障。

清理工作开展以来，各人身保险公司多措并举寻找保单利益相关人，综合采用短信通知、推送官方微信和APP消息、营业场所宣传、电话通知、投递信函、面访等方式，提醒提示消费者及时关注保单状态、领取相关权益、弥补保障缺失，有效拓展了触达“广度”。针对消费者的通讯地址和联系方式不准确、缺失或变更等情况，保险公司主动上门走访，多方查找“失联”保单主人，确保每一份权益和保障落到实处，着力实现保单权益的“颗粒归仓”。有保险公司柜面服务顾问发现一位未领取生存金的消费者地址不详、电话为空，但职业登记为“铁路站长”，遂前往当地高铁站、火车站多方打听消息，最终联系到老站长。

各人身保险公司强化行业主动服务意识，畅通“睡眠保单”业务查询和办理渠道，并根据消费者需求和实际困难，为老年消费者主动上门服务，坚持高效便民、惠民于心，全面提升了服务的“温度”。有的保险公司开发了集保单权益提醒、业务便捷办理、保单“睡眠”预警于一体的线上“睡眠保单”智能服务专区，方便消费者自助办理。有保险公司工作人员在联系满期客户过程中，遇到一位79岁的老年消费者，考虑到电话沟通困难，保险公司工作人员驱车两小时，上门协助老人办理了满期金领取。为激励中止保单的消费者及时办理复效业务，不少保险公司推出了优惠的服务政策减轻消费者的经济压力。

为帮助消费者主动查询了解自身“睡眠保单”情况，实现保险公司与消费者的“双向奔赴”，金融监管总局指导建设行业统一的“睡眠保单”一站式信息查询平台。查询平台为广大金融消费者提供了便捷、安全、高效的信息查询服务，同时也大幅提升了“睡眠保单”清理工作质效。

(责编：罗知之、高雷)
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