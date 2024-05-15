原标题：平安银行加快转型升级 全力做好“五篇大文章”

为深入贯彻落实中央金融工作会议决策部署，5月9日，在中央金融部委的统筹指导下，围绕发展新质生产力，切实把“五篇大文章”落地落细，提高金融服务实体经济的质量和水平，国家金融监管总局发布了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)，对做好金融“五篇大文章”提出了明确要求，进行了系统部署。

平安银行党委书记、行长冀光恒表示，中央金融工作会议提出的科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，已经成为银行业的重要“关键词”，必将深刻引领银行业新一轮高质量发展。平安坚持党建引领，坚持金融工作的政治性、人民性，积极贯彻落实中央金融工作会议精神和监管部门相关要求，结合自身禀赋特点，加强组织领导，加大资源支持，加快业务布局，以实际行动积极践行、全力做好“五篇大文章”。

做好“五篇大文章”，提升金融服务质效

中央金融工作会议提出，要“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为做好金融工作、推进金融高质量发展指明了方向。在冀光恒看来，中央金融工作会议是我国金融发展史上具有里程碑意义的一次重要会议。会议为金融工作举旗定向、谋篇布局，具有极强的思想性、战略性、指导性，为银行做好金融工作、加快金融强国建设提供了根本遵循和行动指南。

《指导意见》提出，“全国性股份制商业银行要坚持差异化市场定位，围绕‘五篇大文章’探索创新，努力形成具有比较优势的业务模式”。冀光恒介绍，平安银行积极贯彻落实中央金融工作会议精神和监管部门相关要求，结合自身禀赋特点和比较优势，加强组织领导，加大资源支持，加快业务布局，以实际行动积极践行、全力做好“五篇大文章”。总行成立由党委书记、行长担任主任的“支持实体经济委员会”，明确“五篇大文章”的相关牵头部门和责任部门，统筹加强对五大业务领域的规划设计、政策制定、资源配置和业务推动等工作，积极推动相关业务发展领域取得新的突破，有效提升服务实体经济的质效。

实践中，平安银行有四个方面的特色与优势：

一是战略匹配。一直以来，平安银行都将贯彻落实党中央重要决策部署作为自身战略选择和业务发展的第一遵循。科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域一直都是平安银行的战略重点。平安银行已经在五大领域进行了深度谋划和较为长期的布局，投入了大量资源，形成了良好的经营基础和发展势头。

二是综合金融。平安银行控股股东平安集团是我国三大综合金融集团之一，拥有品牌、客户、产品、渠道、资金等多个方面的优势，特别是在医疗健康和养老服务领域进行了深度布局，为平安银行开展综合金融、养老金融，提升客户综合服务能力提供了良好条件。

三是科技赋能。平安银行的科技化、数字化转型起步较早。早在2017年，平安银行就启动了科技化、数字化转型，截至目前，全行的科技能力和经营管理数字化水平已得到大幅提升，为全面深化普惠金融、数字金融等打下了坚实基础。

四是创新驱动。平安银行身处我国改革开放的前沿——深圳，骨子里先天就具有创新基因。通过推进全面数字化经营、提供一站式金融服务等模式，不断创新商业模式和经营管理方式，大幅提升客户服务水平。

在具体落实策略上，平安银行积极结合自身特点和禀赋，找准定位、突出重点、真抓实干，做出实效。

在科技金融方面，平安银行积极构建“客群+产品+政策+生态”经营体系，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务。加大对先进制造业的支持力度，深度拓展电子信息、智能制造、新能源汽车等产业链，加大融资支持力度；加大对科创企业的培育支持力度，聚焦专精特新“小巨人”、专精特新中小企业等，加强客户培育，加强专业化支持，为创新能力强、有市场潜力的企业提供全生命周期服务；发挥平安集团综合金融优势，通过“商行+投行+投资”模式，为客户提供一站式综合金融解决方案。截至2024年一季度末，全行科技企业客户数27,059户，较年初增加630户；日均存款4,586亿元，较年初增长6.7%；贷款余额1,218亿元，较年初增长24%。

在绿色金融方面，平安银行深入布局绿色领域，积极支持清洁能源、节能环保、基础设施绿色升级等重点项目，创新产品服务，助力绿色转型。持续加强对重点行业及其所属产业链绿色发展趋势研究，制定完善关于光伏、新能源等绿色产业的风险政策，引导信贷资源向绿色低碳行业和企业倾斜；积极推进“低碳家园”与业务的深度融合，低碳家园绑定平安银行信用卡权益“优惠购”平台，上线用卡及绿色出行保障等权益，为C端客户低碳生活保驾护航；持续完善企业员工碳账户建设，扩充绿色场景覆盖，引导客户向绿色低碳生活方式转型。截至2024年一季度末，全行绿色贷款余额1,480亿元，较年初增长6%。

在普惠金融方面，平安银行持续坚持“两真”发展思路，通过拓宽小微客户覆盖面、做大小微贷款余额、降低小微融资利率，做实“真普惠”；通过聚焦产业链末端小微企业主、个体工商户等群体，做实“真小微”。截至2024年一季度末，全行普惠型小微企业贷款余额5,413亿元，户数94万户；投放乡村振兴支持资金22亿元，累计投放1,085亿元。

在养老金融方面，平安银行通过与平安寿险等兄弟公司联合，构建居家养老、康养社区养老两大解决方案，健全养老服务权益体系，满足客户多元化养老需求；同时，积极强化适老金融服务，丰富养老金融产品，加快个人养老金业务布局，全面提升老年人群体对金融服务的获得感。截至2024年一季度末，全行累计开立个人养老金账户112万户，平安口袋银行App适老化版本累计服务用户数超37万户。

在数字金融方面，平安银行全面推进数字化经营、数字化管理、数字化运营“三数”工程，通过数字化经营实现商业模式创新，通过数字化管理全面强化风险防控，通过数字化运营实现运营成本大幅降低，全面推动银行经营管理高质量发展。截至2024年一季度末，平安银行零售“随身银行”模式促成的理财首购客户占整体首购客户的比例近30%；对公“数字口袋”平台不断升级数字化支付能力；同业“行e通”在售公募基金产品数量达1.26万款。

提升金融资源配置效能、助力实体经济转型升级

金融是国民经济的血脉，资金要素是重要的生产要素。中央金融工作会议提出，“要优化资金供给结构，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。”在冀光恒看来，当前，我国银行体系的贷款余额已经超过200万亿元，社会融资规模余额超过300万亿元，是一个庞大的规模。因此，发挥好存量金融资源的作用，对提升金融资源配置效能、助力实体经济转型升级等意义重大。

谈及如何围绕“五篇大文章”优化资金供给结构，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率时，冀光恒表示，平安银行积极贯彻落实党和国家决策部署，积极盘活被低效占用的金融资源，提高资金利用效率。通过持续加大存量问题资产清收、核销、转让等处置力度，加速存量低效资产出清；通过配合地方政府重组、置换、化解债务风险，盘活地方政府债务资产；通过引导信贷资源支持刚需住房、改善性住房、保障性住房、租赁住房等领域，促进金融与房地产良性循环。

同时，平安银行还积极优化资金供给结构，加大对重点和薄弱领域的资产投放力度，积极支持国家产业升级。具体而言：一是全面加大对科技行业、绿色发展、中小微企业等重点和薄弱领域的资产投放力度，全面践行和发力五篇大文章；二是持续加大对居民个人消费的信贷投放力度，更好地支持扩大内需。截至2024年3月末，平安银行个人贷款余额为18,781.30亿元。此外，为有效推进资产结构优化和重点领域资产投放，平安银行从顶层设计、产品支持、风险支持、资源配置和考核优化等多个方面，制定了专项措施。

防控风险是金融工作的永恒主题。防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。《指导意见》提出，做好“五篇大文章”，要“统筹发展与安全”，“稳中求进，守牢风险底线”。对此，冀光恒表示，平安银行坚持底线思维，奉行“长期主义”，持续强化风险管理与合规管理：一方面，持续强化风险管理，加大存量不良资产的清收处置力度，加强新增资产准入和管理，加强重点领域风险管控，有效防范化解相关领域风险，保持资产质量稳定；另一方面，持续强化合规管理，完善合规“网格化”治理模式，巩固合规治理、合规约束、合规文化“三大能力”，增强合规意识，厚植清廉文化，筑牢可持续发展防线，推动全行经营管理和业务发展行稳致远。

接下来，平安银行将持续深化党建引领，胸怀“国之大者”，积极融入国家战略，持续推动金融“五篇大文章”各项转型升级措施做实做深，不断提升金融服务实体经济的能力，持续强化金融风险防控，深入践行金融高质量发展，努力在助力强国建设的进程中作出应有的贡献。

(责编：曹淼、李源)

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