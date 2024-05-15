国家重大科技基础设施建设项目上海光源线站工程5月15日通过国家验收。上海光源线站工程由国家发展改革委立项支持，于2016年11月开工建设，2023年7月全部建成，投入运行后将使上海光源的实验研究能力实现跨越式提升。

上海光源是中国大陆第一台第三代同步辐射光源，2009年5月正式对用户开放。上海光源犹如一台“超级显微镜”，借助它产生的高品质同步辐射光，科研人员可以“看清”微观世界，揭示物质微观结构生成及演化机制。

上海光源线站工程在上海光源已有基础上新建了16条性能先进的光束线站，拓展了光源性能，建立了用户辅助实验室和用户数据中心等，将为生命科学、材料科学、化工催化等多学科领域的科研攻关提供有力支撑。

记者：张泉、董雪

编辑：杨洋

设计：潘一景

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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