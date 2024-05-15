人民日报客户端广东频道 姜晓丹 王云娜

无需飞行员，不用长跑道，乘客只需系好安全带，就可坐等飞机垂直起降，飞达目的地...... 记者在“高质量发展调研行”中，走进地处广东省广州市黄埔区的亿航智能设备（广州）有限公司（以下简称“亿航智能”）了解到，这一幕不再是电影桥段，而是已经上演的真实场景。

2023年12月28日，由亿航智能设计制造的EH216-S无人驾驶载人无人机在广州完成首次商业飞行演示，一跃成为广州的“明星代言人”，吸引众多关注。

EH216-S无人驾驶载人无人机外观。曾俊荣 摄

“这款航空器由我们自主研发，取得了该领域的全球首张型号合格证、生产许可证与标准适航证。”亿航智能创始人、董事长、首席执行官胡华智介绍，“坐拥3张‘全球首证’，意味着这款无人驾驶载人航空器已具备量产资质，‘空中的士’将加速走进大众生活。”

EH216-S无人驾驶载人无人机获得的全球首张型号合格证、生产许可证与标准适航证。姜晓丹 摄

近年来，广东省前瞻布局未来产业，以科技创新引领产业创新，大力发展低空经济，打造新增长引擎。目前，广州、深圳、珠海等地已集聚全国30%以上无人机企业，亿航智能就是其中的代表。

作为一家智能自动驾驶飞行器科技企业，亿航智能2016年发布了全球首款无人驾驶载人航空器，2019年登陆纳斯达克，成为全球首家上市的城市空中交通企业。目前，亿航智能的无人驾驶载人航空器已经在全球完成多次飞行演示。

无人驾驶飞行，安全是否过硬？

“航空器从外型、材质、设计理念等方面，都把安全放在第一位。”胡华智拿EH216-S无人驾驶载人无人机举例，这款航空器拥有2个座位、16个螺旋桨。与机旋翼在上的传统设计不同，EH216-S将旋翼放在机身下，能够起到托举作用，减轻压力。此外，机身材料选择碳纤维，质量轻，安全性高。更为关键的是，航空器由多个旋翼提供升力，核心关键部件“多备份”。“飞行时，如果任何一个部件失灵，其他备份都会进行替代，让飞行器保持正常飞行。”

“空中的士”听来酷炫，但离普通人生活还有多远？

“其实没想象的那么远。”胡华智笑说，“我们用了3年时间拿到全球首张型号合格证，又在半年时间内，实现3证齐全。一个多月前，首批EH216-S航空器在网上售出，现在与政府合作，年内计划完成旅游观光城市空中交通等重点样板型场景的商业运行，进程不断加快。”

在胡华智看来，新场景已可以展望，量产也不是问题，下一阶段应关注的重点，在于运行标准体系和基础设施建设，而这有赖于政策支持。

前不久，广州开发区（黄埔区）出台促进低空经济高质量发展的若干措施，除最高3000万元的低空产业项目资金扶持外，还围绕基础设施扶持、低空飞行服务保障、核心技术产业化扶持等方面推出一系列惠企举措。近期，广州也正推动出台《广州低空经济发展规划》《广州低空经济发展实施方案》，推进低空数字空域和智联网建设，将对低空经济发展起到底层支撑作用。

产业未来决定城市未来，在广州，低空经济以前所未有的发展态势驶入快车道。

“根据规划，到2027年，广州低空经济产业总规模将达到2100亿元，到2035年将达到6500亿元。”广州市发展改革委工业发展处副处长张博表示，广州将在研发制造、飞行运营和基础设施保障三方面发力，“一边加紧步伐，一边掌握步调，这个过程，需要政府与企业一起发力，才能共同进步。”

为建设更具国际竞争力的现代化产业体系，加快形成新质生产力，广东正着力发展低空经济，创新城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，加快建设低空无人感知产业体系，推进低空飞行服务保障体系建设，支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区，打造大湾区低空经济产业高地。

(责编：王震、陈键)

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