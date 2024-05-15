商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激5月15日表示，将会同有关部门持续优化营商环境，全面落实外资企业国民待遇，不断提升服务保障水平，欢迎外资企业发挥技术先进、产品质优的优势积极参与政府采购。

在当天商务部举行的政府采购问题专场外资企业圆桌会上，凌激说，中国政府坚定不移推进高水平对外开放，扩大制度型开放，坚持公平竞争原则，出台外商投资法和一系列政策措施支持外资企业平等参与政府采购，坚决清理不合规和不合理的行为。

碧迪、佳能、通用电气医疗、惠普、IBM、飞利浦、罗氏诊断、西门子等外资企业代表和中国欧盟商会、中国美国商会、中国日本商会、中国韩国商会等在华外国商协会代表参会并发言。

财政部、工业和信息化部、国家卫生健康委员会、国家金融监督管理总局、国家医疗保障局等部门代表参会解读政策，并就企业反映问题及建议进行交流。（记者潘洁、谢希瑶）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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