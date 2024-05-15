新华社北京5月15日电（记者张晓洁、张辛欣）工业和信息化部等五部门15日发布通知，联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。

据介绍，活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新生活，乐享新出行”为主题，时间为5月至12月，将选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。

活动还将组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，并落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策。

通知明确，活动选取一批新能源汽车推广应用比例不高、未来市场潜力大的典型县域城市，举行若干场专场活动。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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