人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动

2024年05月15日21:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月15日电（记者张晓洁、张辛欣）工业和信息化部等五部门15日发布通知，联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。

　　据介绍，活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新生活，乐享新出行”为主题，时间为5月至12月，将选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。

　　活动还将组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，并落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策。

　　通知明确，活动选取一批新能源汽车推广应用比例不高、未来市场潜力大的典型县域城市，举行若干场专场活动。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“碳”寻美丽中国底色 工业绿色低碳转型扎实推进
　　5月15日，我国迎来了以“绿色低碳，美丽中国”为主题的第十二个“全国低碳日”。此前，5月13日，以“绿色转型，节能攻坚”为主题的2024年全国节能宣传周也正式开启。…
我国已培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业
　　人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部