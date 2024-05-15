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证监会发布指引强化拟上市企业行为约束

2024年05月15日22:19 | 来源：新华社
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记者15日从中国证监会获悉，为贯彻落实新“国九条”和《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，推动各方树立对投资者负责的理念，强化拟上市企业行为约束，切实保护投资者利益，在5月15日全国投资者保护宣传日，证监会发布《监管规则适用指引—发行类第10号》，即日起实施。

指引主要内容包括：一是要求发行人在招股说明书刊登致投资者的声明，说清上市目的、建立现代企业制度以及融资必要性等基本情况，督促发行人牢固树立正确“上市观”；二是明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺，强化“关键少数”与投资者共担风险的意识；三是完善上市后分红政策的信息披露规则，以利于投资者形成稳定的回报预期；四是强化未盈利企业相关信息披露，要求其披露预计实现盈利情况等前瞻性信息，向投资者充分揭示未来发展前景，便于投资者作出决策。

证监会表示，将继续践行保护中小投资者合法权益的职责，抓好规则落地执行，压紧压实发行监管全链条各方责任，从源头上提高上市公司质量。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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