本报记者 汪文正

五月十日，投资者等待进入中国工商银行北京市分行一处网点购买储蓄国债。

本报记者 汪文正摄

近日，安徽省芜湖市繁昌区全力推进防洪、排涝、灌溉等国债项目建设，为地方经济社会高质量发展提供水利保障。图为日前，施工人员和机械在繁昌区繁阳镇城关联圩排涝站项目工地上作业，该项目是2023年增发国债第二批项目之一。

肖本祥摄（人民视觉）

“刚放额度就秒没”“线上根本抢不到”……今年以来，国内投资者积极认购储蓄国债，一些银行网点出现“一债难求”情况，手机银行代销的储蓄国债（电子式）更是“手慢无”。有关专家指出，国债销售有利于增厚居民“类利息”收入，近期储蓄国债受追捧，也反映出国债在经济运行中的影响力日益提升。

部分银行网点“一债难求”

5月10日，今年第三期、第四期储蓄国债（凭证式）开售。早上8时，北京市朝阳区一处商业银行网点还没开始营业，10余位投资者就早早守在门外。

工作人员告诉记者，此次该网点分配到的储蓄国债销售额度为120万元，其中三年期、五年期各60万元。“我们这里是9点钟开门，7点钟就有大爷大妈来排队，今天大概率能卖完。”工作人员说。

“单人单期限购300万元，网点额度总共才120万元，实际等于不限购。如果前边排了十几位你才来，估计就没戏了。”正在排队的刘大爷说。

今年以来，储蓄国债大受追捧。3月10日，2024年第一期、第二期储蓄国债（凭证式）发行，最大发行总额合计300亿元，投资者排队抢购；4月10日，2024年第一期和第二期储蓄国债（电子式）发行，最大发行额合计450亿元，线上额度放出不久即告售罄。

利率走低也难挡投资者的认购热情。此前，储蓄国债票面利率已经过多轮调降。以3年期和5年期储蓄国债（电子式）为例：2023年以来，3年期储蓄国债（电子式）利率从3%下降62个基点至2024年第一期的2.38%；5年期储蓄国债（电子式）利率从3.12%下降62个基点至2024年第二期的2.5%。

投资者总体认购情况如何？财政部国库司司长李先忠表示，今年3月至4月，储蓄国债发行情况总体平稳，但也存在局部供需矛盾。

目前，中国储蓄国债分为凭证式和电子式两种。凭证式通过银行网点柜面销售；电子式既可在柜面销售，也可通过网上（手机）端销售，销售额度可在不同银行间、银行内不同网点间、柜面和网上（手机）端间灵活调剂。

李先忠表示，由于各网点客户群和客户需求不同，储蓄国债（凭证式）销售额度在各网点间实现灵活调剂还存在一定困难，造成部分网点出现供需矛盾。“比如，在3月份储蓄国债（凭证式）发行过程中，某大型商业银行北京分行首日总体销售进度是70%，每期国债销售一共是10天，首日销售进度是70%。但在北京的466个网点中，有14个网点在半小时内售罄，就可能造成在网点柜面排队的部分投资者没有买到国债。”李先忠说。

4月份以来，受部分银行降低存款利率、暂停销售大额存单等因素影响，储蓄国债关注度进一步提高。财政部公布的数据显示，4月份发行的储蓄国债（电子式），发行首日即售出计划发行额的99.7%，进度明显快于近几年的平均水平。

从柜面销售看，多数银行销售时长超2小时。从网上（手机）端销售看，由于这种购买渠道可同时容纳更多投资者购买，销售更加集中，部分银行网上（手机）端出现了瞬时供需矛盾，32家银行的网上（手机）端销售时长平均约半小时，“有2家银行销售时长不到1分钟，基本上是秒光，另有7家银行是6分钟内售罄。”李先忠说。

安全性稳定性受到认可

招联金融首席研究员董希淼表示，储蓄国债是一种兼具安全性和收益性的投资产品，适合偏好稳健收益、对流动性要求不高的投资者。目前投资者风险偏好下降、市场投资收益下滑，储蓄国债更受市场欢迎。

谁在投资储蓄国债？老年人是认购储蓄国债的主力。据统计，55%的储蓄国债投资者年龄超过60岁。“大爷大妈排队买国库券”是许多资深银行员工司空见惯的场景。

储蓄国债代表国家信誉，保本保息、收益稳定，因而长期以来受到广大投资者特别是老年人的青睐。“一些老年人‘有钱有闲’，一方面有空余时间提前排队等待，另一方面有一定积蓄、出手就是大笔金额，很快就能把网点销售额度买空。此外，老年人的投资风格比较稳健，更信赖国债这类低风险的理财渠道。”某大型商业银行北京分行的90后柜员李文浩说。

李先忠介绍，老年投资者偏好在柜面购买，为更好保障这部分传统客群的购债需求，储蓄国债（电子式）在发行首日销售额度向柜面适度倾斜，首日柜面销售额度占各银行基本销售额度的60%。因此，柜面认购需求基本能够得到满足。

同时，一些年轻人也出现在购买队伍中。有网友在社交媒体发文称，“人生第一次买国债，运气好抢到了”。

储蓄国债收益水平也不错。虽然利率走低，但相较大型商业银行定期存款利率，仍维持小幅占优态势，不过对比中小银行定存利率并不占优势。其安全性、稳定性等特点依然对部分群体具有较大吸引力。

作为一种“准存款”，储蓄国债常被拿来同银行定期存款作对比。目前，中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行的三年期定存挂牌利率为2.35%，储蓄国债小幅占优。降息预期之下，不少银行中长期大额存单“断货”，间接减少了5年期储蓄国债的可替代品。相较于银行定期存款，储蓄国债还具有投资门槛较低、按年或一次性付息、利息收入免征个人所得税等优势。

此外，储蓄国债具有提前支取可以靠档计息的优势。投资者办理提前兑取，按当期国债实际持有时间和相应的利率档次计息，并按提前兑取本金的千分之一向承销团成员支付手续费。因此，当储蓄国债投资者急需用钱时，可以通过靠档计息保住一部分利息收入。

更好满足投资者购债需求

储蓄国债认购热度会持续高涨吗？

中国人民银行有关负责人此前表示，当前政府债券发行成本低，居民持有政府债券比例较低，购买政府债券还有提升空间；今年将推动银行加大向居民销售政府债券的力度，为居民提供更多兼具安全性、流动性和收益性的投资产品，进一步疏通储蓄向投资转化的多元化渠道。

之后几期还买不买？一些投资者表示，这取决于收益有多高。北京90后白领刘毓明告诉记者，自己将视后续发行安排进行规划：“5月这两期和4月利率一样，但凭证式不好抢。我打算等6月10日的电子式储蓄国债业务公告出来，看看当期的票面利率有多高，再决定买不买。”

日前召开的中共中央政治局会议指出，要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。商业银行存款利率有下探趋势，将进一步凸显储蓄国债投资优势。此外，储蓄国债额度分配机制和购债体验也将进一步优化。

“‘一债难求’主要是因为需求旺盛、供给相对不足，所以我们下一步要研究适当增加发行规模。”李先忠透露，为进一步满足投资者购债需求，财政部将密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。

李先忠表示，财政部将研究进一步调降单人购买限额，使储蓄国债能惠及更多投资者。同时，在保障柜面销售的基础上，不断提升储蓄国债（电子式）的信息化服务水平，稳步增加储蓄国债（电子式）网上和手机端销售额度；加大宣传，引导更多投资者通过网上和手机端购债，改进购债体验。

此外，财政部还将会同有关部门进一步优化储蓄国债（凭证式）额度分配机制，更好匹配有实际需求的网点，并研究优化凭证式和电子式两种储蓄国债发行比例的中长期安排，更好满足投资者购债需求。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平认为，政府债券应面向柜台销售渠道增加投放额度，使更多投资者和居民受益。“应优化金融基础设施和信息技术系统，结合线上和线下优势，提升居民投资地方政府债券和国债的便利度。”杨海平说。

(责编：白宇、卫嘉)

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