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每斤比去年低2元至4元，5月初比3月底价格平均跌幅达60%——

小龙虾降价，是消费者不爱吃了吗？

本报记者 徐佩玉
2024年05月16日06:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　五月十日，在江西省吉安市吉水县盘谷镇万亩稻渔产业基地，虾农划船捕捞小龙虾。
　　廖 敏摄（人民视觉）

　　近日，工作人员在湖北省潜江市中国小龙虾交易中心分拣小龙虾。
　　新华社记者 伍志尊摄

　　近期，小龙虾迎来销售旺季。小龙虾属于季节性美食，每年3月份开始少量上市，随后逐渐扩大出货量。在此期间，价格也会有所波动。不少消费者发现，今年的小龙虾早早开始降价，整体价格较往年偏低。

　　在北京多个生鲜超市，小龙虾零售价比刚上市时下降了不少，价格普遍在20元/斤左右。“今年价格降得特别快。卖得最好的是4钱到6钱的，一斤大概17、18个的，现在是18元/斤，之前卖30多元/斤，直接降了一半。”一位海鲜市场摊主介绍，今年小龙虾价格比去年低了2元至4元/斤。

　　湖北、江苏等小龙虾产地的普通小龙虾批发价持续走低。湖北潜江小龙虾交易平台“虾谷360”数据显示，从3月底至今，2-4钱小虾、4-6钱中虾、6-8钱大虾等不同规格的青、红小龙虾价格，均出现不同程度的下降。例如，3月24日，湖北潜江小青虾价格为23元/斤，中青为33元/斤，大青为47元/斤，每档比5月7日的均价高出10元至23元，平均降幅达60%。4月底，湖南长沙水渡河、马王堆等海鲜水产市场小龙虾整体价格比去年同期下降约20%，对比4月初价格下降约30%至50%，小龙虾批发价最低为小青虾5元/斤。

　　是消费者不爱吃小龙虾了吗？事实并非如此。采访中一位卖家反映，现在小龙虾一天能卖掉500斤至600斤。

　　线上线下小龙虾销量依然较高。江苏苏州南环桥市场发布统计数据显示，“五一”假期5天时间内，消费者吃掉了1330吨小龙虾，平均每天“消灭”约260吨小龙虾，同比增幅超过45%。京东消费及产业发展研究院4月发布的《小龙虾消费观察》显示，近一个月来，鲜活小龙虾销量环比增长606%，4-6钱规格的小龙虾最为热销，小龙虾调味品销量同样不俗，环比增长78%。

　　据了解，今年国内小龙虾价格大幅下降，主要原因在于市场供过于求。

　　3月以来，南方多地出现提前回暖现象，导致小龙虾的产量比往年同期有所增多。3月开始，湖北、江苏、湖南等地的小龙虾都出现了抢先上市的情况，市场上的小龙虾供应量比较充足，虾价持续低迷。

　　整体看，国内小龙虾市场供给已连续多年处于扩张状态。这主要得益于养殖规模的持续扩大和养殖技术的提升。

　　《中国小龙虾产业发展报告（2023）》显示，2016年以来，国内小龙虾养殖面积持续增长，到2022年全国小龙虾养殖面积达约2800万亩。产量方面，近年国内小龙虾年产量均保持较快增长，2022年小龙虾产量约289万吨，同比增长9.76%。

　　养殖技术的升级迭代，促使小龙虾产量进一步提高。全国多地积极探索稻虾种养模式，不仅可以有效避免使用农药、减少使用饲料和肥料，实现绿色科学的田间种养，还可以产出绿色健康、营养丰富、品质优良的小龙虾和稻谷。湖北潜江更是探索了“四季有虾”种养模式，即使是在冬季，也能破冰起虾。

　　随着小龙虾市场规模持续扩大，该产业已经成为重要的富民产业。多个养殖大省出台利好政策，推动和促进小龙虾产业持续健康发展。近日，湖北18家小龙虾收储企业及收储大户共计获得3.7亿元贷款授信，可帮助企业新增收储小龙虾3万吨。江苏盱眙坚持以龙虾产业为引领，延伸产业链条，推进品牌创新。目前，“盱眙龙虾”品牌价值达353.12亿元，连续8年位列全国水产类公用品牌第一名。

(责编：白宇、卫嘉)
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