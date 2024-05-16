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广东超75万家中小企业用上智慧云平台——

一朵“云”激活一条产业链（高质量发展调研行）

本报记者 孙 振 程远州
2024年05月16日06:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　输入材质、款式等信息，指尖一点，符合条件的布料和厂家信息便呈现眼前。做了20多年服装生意的广东东莞市共赢服饰有限公司总经理施大庆说：“以前每次进货，都要在广州布匹市场待好几天。现在线上选布料，几分钟就能找到中意的。”

　　帮施大庆解决“找布难”问题的，是广州致景信息科技有限公司研发的智能找布平台。依托集合线下市场海量布料信息的数据库，一有需求，平台便可迅即“按图索骥”。

　　2018年10月，习近平总书记在广东考察时强调：“推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展”。2023年4月，习近平总书记在广东考察时指出：“广东要始终坚持以制造业立省，更加重视发展实体经济，加快产业转型升级，推进产业基础高级化、产业链现代化，发展战略性新兴产业，建设更具国际竞争力的现代化产业体系。”

　　深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，广东把技术改造作为关键工程，大力推进纺织、家电等一批传统制造产业转型升级。作为纺织服装产业大市，广州支持一批工业互联网平台带动中小企业“上云用云”，致景科技公司就是其中之一。

　　“我们为纺织服装企业量身打造的智慧云，也是一朵‘链上的云’。”致景科技公司联合创始人、高级副总裁李亚平介绍，利用大数据、物联网等技术，公司研发推出多个智慧云平台，覆盖服务布料生产、采购、服装设计、销售等纺织服装产业全产业链。

　　这朵“云”，重塑生产流程——

　　产业链下游，设计一款服装要多久？“原先，要经过平面设计、平面制版、立体裁剪、制作样衣等多道工序，耗时半个多月。”李亚平边说边登录自主开发的服装设计智能平台，选好对应款式、风格等，几分钟后，几款虚拟缝制的数字样衣便设计出来。

　　这朵“云”，带动降本增效——

　　产业链上游，布料生产合格率能有多高？视频连通致景科技公司在四川宜宾的纺织智造园，一台台自动化织机上方，“边织边检”智能化探头实时监测，“过去人工巡检，布料瑕疵点等漏检率高。如今全自动巡检，发现问题实时上报，产品合格率达99%以上。”隔着屏幕，纺织智造园厂长李培峰向记者展示生产的布料成品，“每匹布都贴着印有二维码的质检报告，生产信息全链条可追溯。”

　　这朵“云”，广州研发，服务全国。自2014年成立以来，致景科技公司业务范围不断拓展，数字化赋能服务广东省内外纺织服装生产上下游企业5万余家，还入选工业和信息化部公布的2020年制造业与互联网融合发展试点示范名单。

　　“云”服务，解了中小企业之难。佛山市鑫威针织有限公司总经理陈凯很有感触，“都知道数字化的好处，可技术研发、设备改造，样样花钱，‘云’服务让我们小企业花小钱办大事。”

　　如今，只需支付一定服务费，鑫威公司的织机就能用上致景科技公司研发的智能化系统，享受到实实在在的技改红利。“系统实时监测设备运转状况，使工厂设备异常停机时间减少35%、整体效率提升30%。”陈凯说。

　　广东省工业和信息化厅总经济师邹勇兵介绍，近年来广东省引进、培育包括致景科技公司在内的优秀工业互联网平台企业及服务商400余家，累计推动逾3万家规模以上工业企业数字化转型，带动超75万家中小企业“上云用云”。

　　“云”服务，有量更有质。《广东省推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案》提出，“全力提升技改数字化转型的质量和效益”“大力推广制造业企业数字化‘链式改造’模式”。

　　这两年，随着服务企业越来越多，致景科技公司又搭建了联动上下游企业生产的云平台。“下游服装生产企业叫单，平台响应派单，中上游纺织企业接单。”李亚平说，“通过‘云’管理，我们根据下游订单需求，迅速配置中上游合适的生产企业，推动高效生产。”

　　谈起未来规划，李亚平干劲很足：“从服务上下游，迈向打通上下游，让产业链更有韧性、更有竞争力！”

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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