祁嘉润

“声音可以做什么？”回想上学时，物理老师提问，想必现在的孩子们会给出与过去截然不同的答案。语音助手、智能声控、AI交互……声音，给人们日常生活带来越来越多的可能性。

国家智能语音创新中心的故事，传递出声音的另一种力量：帮助电器企业检测智能语音交互情况，用声纹技术让电力检修变得更容易、更高效……声音领域的科技创新成果加速落地，给制造业以强大赋能。

以科技创新引领产业创新。制造业创新中心连接着科研机构、高校和企业，在服务产业发展上具有得天独厚的优势，应下大力气，主动了解企业需求、行业趋势、产业短板，及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，充分发挥自主创新策源地、科技成果转化地的作用。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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