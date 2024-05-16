人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

山西加快构建现代化产业体系

在转型发展上率先蹚出一条新路来（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 何 勇 马睿姗
2024年05月16日06:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　5月15日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，山西省有关负责同志介绍了相关情况。

　　习近平总书记高度重视山西的发展，党的十八大以来先后4次到山西考察调研，为山西擘画发展蓝图、指引发展方向。山西省委副书记、省长金湘军说：“习近平总书记勉励山西在转型发展上率先蹚出一条新路来。我们牢记嘱托、感恩奋进，坚定不移沿着中国式现代化道路奋勇前行。”

　　山西扛牢保障国家能源安全责任使命，纵深推进能源革命综合改革试点，加快构建体现山西特色优势的现代化产业体系，充分激发经营主体内生动力和创新活力，多措并举加快打造美丽山西，推动高质量发展、深化全方位转型，不断满足人民群众对美好生活的向往。

　　向新而行，坚持科技创新引领

　　山西举全省之力加快转型发展，向新而行，加快构建体现山西特色优势的现代化产业体系。

　　金湘军介绍，山西锚定发展新质生产力，坚持科技创新引领，重点在科技创新、新型工业化、新型能源体系等方面下功夫、求突破。

　　聚焦创新链产业链资金链人才链融合发展，山西打造“晋创谷”创新驱动平台，制定了三年行动计划和26条政策措施，包括创新股权投资容错机制、设立总规模20亿元的科技创新天使投资基金等。

　　持续强化企业科技创新主体地位，山西实施省属企业科技创新工程，推动企业研发投入强度年均增长9%以上，推进14家原创技术策源地示范建设，用好5个全国重点实验室和省级实验室，加快形成一批标志性成果。

　　坚持新型工业化主导，山西以先进制造业为主攻方向，布局发展71个工业类开发区，做大做强16条省级重点产业链，梯度培育18个省级特色专业镇。“我们生产了世界上最薄的手撕钢，厚度只有0.015毫米，相当于A4纸厚度的1/6。”金湘军说。

　　面向转型主战场，山西重点开展煤炭清洁高效利用、煤层气勘探开采等领域关键核心技术攻关，加快传统产业向高端化迈进、向智能化升级、向绿色化转型。

　　先行先试，勇当能源革命排头兵

　　山西省委常委、常务副省长吴伟表示，党中央赋予山西能源革命综合改革试点的重大使命，指出了绿色转型新路径，“我们先行先试，努力构建新型能源体系，以实际行动勇当能源革命排头兵。”

　　“我们扛牢保障国家能源安全责任使命，纵深推进能源革命综合改革试点，智能化煤矿数量、非常规天然气产量以及风光发电装机容量都排在全国前列，在促转型蓄势能上迈出了坚实的步伐。”金湘军说。

　　山西地下采煤工作面全部实现了综合机械化，54%的煤炭产能实现智能化开采，煤炭先进产能占比达到80%以上。大力开发非常规天然气，优先发展新能源，煤层气年产量上百亿立方米，新能源和清洁能源装机占比达46.4%。外送绿电位居全国前列。

　　山西深化能源体制革命，战略性组建省属四大煤企，探索矿业权改革，开展煤铝等伴生资源开采试点，建设电力现货市场。

　　山西着力打造京津冀重要的保障基地、联动发展的战略腹地。2023年，山西向京津冀输电884亿千瓦时，占全省外送电量的56%。

　　向绿而行，着力建设美丽山西

　　“黄河流经山西965公里，占总长度的近1/5。我们认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，在流域区统筹抓好污染治理与生态经济建设，保护好母亲河。”金湘军说。

　　吴伟表示，山西作为黄河中游重要省份，也是京津冀的重要生态屏障，抓好黄河生态治理是义不容辞的责任。山西始终把保护黄河流域生态作为推动高质量发展的基准线。

　　山西实施总投资上千亿元的“一泓清水入黄河”重大工程，加快构建具有山西特色的绿色低碳现代化产业体系，积极推广绿色低碳节能新技术，加快推动形成能源消费新模式。“十四五”前3年，全省能耗强度累计下降10.9%，降幅居全国前列。

　　山西先后实施太行山、吕梁山绿化，开展汾河、桑干河等“七河”治理，加强盐湖、晋阳湖等“五湖”保护。作为北方重工业地区，山西省PM2.5平均浓度已下降至37微克/立方米。

　　太原市全力打造国家可持续发展议程创新示范区，断流近30年的晋祠难老泉实现复流，昔日“锦绣太原城”和“汾河晚渡”的景象正在重现。

　　截至2023年底，山西人工造林规模连续3年位居全国前列；黄河流域优良水体比例达到90%；空气质量优良天数比例76.4%，居京津冀及周边地区前列，天更蓝、山更绿、水更清的美丽山西加快形成。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“碳”寻美丽中国底色 工业绿色低碳转型扎实推进
　　5月15日，我国迎来了以“绿色低碳，美丽中国”为主题的第十二个“全国低碳日”。此前，5月13日，以“绿色转型，节能攻坚”为主题的2024年全国节能宣传周也正式开启。…
我国已培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业
　　人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部