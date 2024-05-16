本报记者 何 勇 马睿姗

5月15日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，山西省有关负责同志介绍了相关情况。

习近平总书记高度重视山西的发展，党的十八大以来先后4次到山西考察调研，为山西擘画发展蓝图、指引发展方向。山西省委副书记、省长金湘军说：“习近平总书记勉励山西在转型发展上率先蹚出一条新路来。我们牢记嘱托、感恩奋进，坚定不移沿着中国式现代化道路奋勇前行。”

山西扛牢保障国家能源安全责任使命，纵深推进能源革命综合改革试点，加快构建体现山西特色优势的现代化产业体系，充分激发经营主体内生动力和创新活力，多措并举加快打造美丽山西，推动高质量发展、深化全方位转型，不断满足人民群众对美好生活的向往。

向新而行，坚持科技创新引领

山西举全省之力加快转型发展，向新而行，加快构建体现山西特色优势的现代化产业体系。

金湘军介绍，山西锚定发展新质生产力，坚持科技创新引领，重点在科技创新、新型工业化、新型能源体系等方面下功夫、求突破。

聚焦创新链产业链资金链人才链融合发展，山西打造“晋创谷”创新驱动平台，制定了三年行动计划和26条政策措施，包括创新股权投资容错机制、设立总规模20亿元的科技创新天使投资基金等。

持续强化企业科技创新主体地位，山西实施省属企业科技创新工程，推动企业研发投入强度年均增长9%以上，推进14家原创技术策源地示范建设，用好5个全国重点实验室和省级实验室，加快形成一批标志性成果。

坚持新型工业化主导，山西以先进制造业为主攻方向，布局发展71个工业类开发区，做大做强16条省级重点产业链，梯度培育18个省级特色专业镇。“我们生产了世界上最薄的手撕钢，厚度只有0.015毫米，相当于A4纸厚度的1/6。”金湘军说。

面向转型主战场，山西重点开展煤炭清洁高效利用、煤层气勘探开采等领域关键核心技术攻关，加快传统产业向高端化迈进、向智能化升级、向绿色化转型。

先行先试，勇当能源革命排头兵

山西省委常委、常务副省长吴伟表示，党中央赋予山西能源革命综合改革试点的重大使命，指出了绿色转型新路径，“我们先行先试，努力构建新型能源体系，以实际行动勇当能源革命排头兵。”

“我们扛牢保障国家能源安全责任使命，纵深推进能源革命综合改革试点，智能化煤矿数量、非常规天然气产量以及风光发电装机容量都排在全国前列，在促转型蓄势能上迈出了坚实的步伐。”金湘军说。

山西地下采煤工作面全部实现了综合机械化，54%的煤炭产能实现智能化开采，煤炭先进产能占比达到80%以上。大力开发非常规天然气，优先发展新能源，煤层气年产量上百亿立方米，新能源和清洁能源装机占比达46.4%。外送绿电位居全国前列。

山西深化能源体制革命，战略性组建省属四大煤企，探索矿业权改革，开展煤铝等伴生资源开采试点，建设电力现货市场。

山西着力打造京津冀重要的保障基地、联动发展的战略腹地。2023年，山西向京津冀输电884亿千瓦时，占全省外送电量的56%。

向绿而行，着力建设美丽山西

“黄河流经山西965公里，占总长度的近1/5。我们认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，在流域区统筹抓好污染治理与生态经济建设，保护好母亲河。”金湘军说。

吴伟表示，山西作为黄河中游重要省份，也是京津冀的重要生态屏障，抓好黄河生态治理是义不容辞的责任。山西始终把保护黄河流域生态作为推动高质量发展的基准线。

山西实施总投资上千亿元的“一泓清水入黄河”重大工程，加快构建具有山西特色的绿色低碳现代化产业体系，积极推广绿色低碳节能新技术，加快推动形成能源消费新模式。“十四五”前3年，全省能耗强度累计下降10.9%，降幅居全国前列。

山西先后实施太行山、吕梁山绿化，开展汾河、桑干河等“七河”治理，加强盐湖、晋阳湖等“五湖”保护。作为北方重工业地区，山西省PM2.5平均浓度已下降至37微克/立方米。

太原市全力打造国家可持续发展议程创新示范区，断流近30年的晋祠难老泉实现复流，昔日“锦绣太原城”和“汾河晚渡”的景象正在重现。

截至2023年底，山西人工造林规模连续3年位居全国前列；黄河流域优良水体比例达到90%；空气质量优良天数比例76.4%，居京津冀及周边地区前列，天更蓝、山更绿、水更清的美丽山西加快形成。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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