“绿能瀛”号在进行试航。

张文豪摄（人民视觉）

工作人员在进行交付前的检测。

藤令阔摄（人民视觉）

本报北京5月15日电 （记者刘志强、丁怡婷）由中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船“绿能瀛”号15日命名交付，较合同期提前5个月。

该船由我国创新研制，代表世界大型LNG运输船领域最高技术水平，也是我国规模最大LNG运输船建造项目的首制船。

“绿能瀛”号总长299米，型宽46.4米，型深26.25米，可装载17.4万立方米液化天然气，能够满足700万个家庭一个月的用气需求。它具有四大技术特点：快速性能好、综合能耗低，低温性能好、舱型兼容广，空船重量轻、载货能力强，操控运维巧、航线匹配佳。

LNG海上运输是连接LNG资源和国内用户的重要环节。中国海油加快LNG全产业链业务发展，大力增强天然气产供储销能力，持续构建多元化低碳能源供给体系。2000年以来，中国海油已建成10艘国产大型LNG运输船，此次一、二期项目开展后，还将新增12艘大型LNG运输船。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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