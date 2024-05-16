人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国规模最大LNG运输船建造项目首制船交付（记录中国）

可装载17.4万立方米液化天然气
能够满足700万个家庭一个月的用气需求

2024年05月16日06:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“绿能瀛”号在进行试航。
　　张文豪摄（人民视觉）

　　工作人员在进行交付前的检测。
　　藤令阔摄（人民视觉）

　　本报北京5月15日电  （记者刘志强、丁怡婷）由中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船“绿能瀛”号15日命名交付，较合同期提前5个月。

　　该船由我国创新研制，代表世界大型LNG运输船领域最高技术水平，也是我国规模最大LNG运输船建造项目的首制船。

　　“绿能瀛”号总长299米，型宽46.4米，型深26.25米，可装载17.4万立方米液化天然气，能够满足700万个家庭一个月的用气需求。它具有四大技术特点：快速性能好、综合能耗低，低温性能好、舱型兼容广，空船重量轻、载货能力强，操控运维巧、航线匹配佳。

　　LNG海上运输是连接LNG资源和国内用户的重要环节。中国海油加快LNG全产业链业务发展，大力增强天然气产供储销能力，持续构建多元化低碳能源供给体系。2000年以来，中国海油已建成10艘国产大型LNG运输船，此次一、二期项目开展后，还将新增12艘大型LNG运输船。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“碳”寻美丽中国底色 工业绿色低碳转型扎实推进
　　5月15日，我国迎来了以“绿色低碳，美丽中国”为主题的第十二个“全国低碳日”。此前，5月13日，以“绿色转型，节能攻坚”为主题的2024年全国节能宣传周也正式开启。…
我国已培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业
　　人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部