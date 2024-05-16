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二〇二三年度

秋粮收购总量创近年新高

今年夏粮生产形势较好，预计收购量同比增加

2024年05月16日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月15日电  （记者欧阳洁）国家粮食和物资储备局15日召开新闻通气会，介绍2023年度秋粮收购总体情况和今年夏粮收购工作安排。国家粮食和物资储备局副局长秦玉云介绍，2023年度秋粮旺季收购已经结束，截至4月30日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2亿吨，创2016年玉米收储制度改革以来新高。其中，玉米收购量达1.35亿吨，同比增加520万吨。

　　据介绍，秋粮主要包括中晚籼稻、粳稻、大豆和玉米，旺季收购期一般分别于1月底、2月底、3月底和4月底结束。秋粮收购占全年粮食收购量的3/4，且涉及品种多、范围广、数量大，是全年粮食收购工作的重中之重。

　　国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成介绍，今年夏粮生产形势较好，预计收购量同比增加。预计夏粮旺季收购量7000万吨左右，较去年略有增加，其中小麦6300万吨左右。调度数据显示，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省共准备小麦仓容近8000万吨；初步安排夏粮收购资金1100亿元。各地收购仓容充足，收购资金到位，物流运输通畅，市场秩序良好，为保障夏粮收购顺利开展打下良好基础。

　　唐成表示，下一步将把夏粮收购摆在当前工作的突出位置，紧盯重点地区、重点品种、重点时段，全力抓好夏粮收购各项工作。认真落实收储调控政策，精心组织市场化收购，不断增强市场购销活力。同时创新优化收购服务，持续提升各类主体获得感和满意度，加强监测预警和预期引导，突出抓好灾害天气预警防范，坚决守住安全生产底线。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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