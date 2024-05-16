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四项矿山生态修复国家标准8月施行

2024年05月16日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月15日电  （记者常钦）记者15日从自然资源部召开的5月例行新闻发布会上获悉：自然资源部近日出台《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》《金属矿土地复垦与生态修复技术规范》《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》4项矿山生态修复国家标准。自然资源部国土空间生态修复司副司长卢丽华介绍，4项国家标准将于今年8月1日起正式施行。这是首批专门针对正在生产矿山生态修复的国家标准，对生产矿山“边开采、边修复”提出要求，填补了该领域的空白。

　　据介绍，系列标准为矿山企业开展生态修复提供科学支撑。按照全过程治理修复要求，将生态修复链条由末端治理向源头保护延伸，强调保护优先、源头防控，统一规划、统筹实施，人工引导与自然恢复相结合，系统治理、提升功能，公众参与、全程监测，提出生产过程中地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观营造的具体措施要求，为矿山企业科学开展复垦修复、提高治理效果提供技术支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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