本报杭州5月15日电 （记者窦瀚洋）在浙江省宁波市海曙区，市重点工程洞桥智能装备小微园建设正酣，现场施工紧张有序。项目负责人肖星鑫介绍：“通过线上审核，办理施工许可证仅用了3天。拿证后一周内就实现开工，比我们的预期提前了大半个月。”

为支持重大项目建设，海曙区审计局着力提高审计效能，助力建设单位早获批、早开工。一方面，积极运用浙江省投资项目在线审批监管平台等线上办理机制，推动建设单位从“人员跑”转向“数据跑”，同时在保证把关力度的前提下，精简招标、公示等环节中的审批流程，并提前完成相应前置程序，使重点工程项目施工许可证平均办理时间从1个月缩短至3到4天；另一方面，同区发改局、区住建局等协调联动，从审计层面提供有效建议，共同完善重大项目统筹推进机制、检测合同核查备案机制等。据了解，今年一季度，宁波市固定资产投资同比增长6.8%，其中基础设施投资增长24.8%。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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