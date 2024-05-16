本报记者 姚雪青

江苏省海安市品建村，季和农场的2000亩高标准农田里，小麦长势喜人，麦穗饱满成型，即将进入收获期。然而，管理这么大片农田的只有3个人。这是如何实现的？

这背后离不开新技术的助力。在季和农场的办公室里，农场负责人刘林打开手机，点击“数字农场管家”小程序，只见47块农田的信息立即呈现在眼前。

小程序有什么用？一天夜里，海安市突然下起一场暴雨。很快，刘林便从小程序上收到一条预警信息：田间的液位已达到10.35毫米，急需排水。收到预警信息后，他并没有着急赶到田里，而是点击小程序上的“田间水阀”功能进行远程排水。随着农田沟渠中的电磁阀被一个个打开，不到1个小时就完成排水，小程序上也显示液位降至“0”。

原来，在每块田边，除了安装高清摄像头，还配有一个集成式的传感装置：上方是用来供电的光伏板，中间的小方盒里装有超声波液位传感器和通信设备，最下端插进土壤的是可溶性盐浓度、土壤温度和湿度传感器。这些监测设备就像农田的“眼睛”，将监测信息通过无线网络传送至后台的“大脑”，汇总分析后生成预警指令。

在这片农田里，“黑科技”远不止这些。“每年4月初小麦施肥时还会进行卫星遥感巡田。”刘林点开小程序的“卫星巡田”功能，随即出现一张实时更新的“苗情图”：大多数田块都是深浅不一的绿色，只有少数是黄绿色。“绿色代表田块长势很好，颜色越深表示长得越好；如果出现红色，就意味着需要补充营养了。”刘林说。

但是，通过卫星遥感巡田只能对作物情况了解个大概，要想掌握更精准的信息，还要依靠其他“黑科技”。在季和农场，今年新启用的多光谱无人机，能从农田的实时高清影像及多光谱数据中，“看清”作物的生长情况和营养状况，进而生成施肥方案，并直接导入植保无人机中，实现自动化导航和精准化施肥。如今，该农场稻麦亩均产量达1300斤，销售额达500多万元。

“海安是传统的粮食生产大县，稻麦周年单产连续18年位列全省第一。”海安市农业农村局高级工程师周卫介绍，2023年海安市启动“数字农场”项目。全市56万亩农田已全部接入卫星巡田系统。应用“数字农场管家”小程序的首批46家农场，一年来亩均增产30斤、节约成本100元。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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