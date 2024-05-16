巨云鹏 丁婉星

第四届上海数字创新大会主论坛现场。

位于普陀区的上海市数字广告园区。

第四届上海数字创新大会现场。

“科创集市”上，与会人员正在对接合作事宜。

上海清华国际创新中心外景。

以上图片均为上海市普陀区委宣传部提供

5月15日，第四届上海数字创新大会在上海市普陀区举行。会上，城市数字化转型创新中心正式揭牌。这一中心由中国通信工业协会城乡建设数字化专业委员会设立在普陀区桃浦智创城，旨在搭建创新资源的交流平台，吸引国内外优质项目和高端人才聚集，赋能城市数字化转型。

大会的举办，是普陀区推动数字化转型的一个缩影。普陀区向“数”而行，以数字化推动创新发展，因地制宜发展新质生产力。

完善应用场景，夯实数字技术底座

大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。

作为上海市和普陀区的高层级科创交流平台，自2020年12月首届上海数字创新大会举办以来，大会持续汇聚政府机构、科研院所、科创企业等优质资源，分享展示数字产业的前沿技术、前瞻产品，营造浓厚科创氛围，积极探索城市数字化转型新路径。

普陀区以数字创新大会为窗口，培育了一系列首发型数字生态，夯实数字技术底座。比如，普陀区发布的地市级数字化转型指数，关联数字经济厚度、数字生活温度、数字治理精度、数字要素广度、数字技术深度等，是一个可供其他地方参考的综合型数字化转型评价体系。

此外，以大会为契机，一批合作项目也加速落地，数字化转型指数、数字创新能力全景图谱等一系列成果发布。

2022年底，上海城市安全大脑项目在普陀区建成。“城市是数字化的主力军，普陀区已经吸引了很多数字化企业集聚，具备了良好的基础。”360集团创始人、董事长周鸿祎说，在普陀区建立的城市安全大脑，为建设数字上海提供了一个强有力的数字底座，帮助上海传统企业实施数字化转型。

走进上海城市安全大脑，1个长三角360大安全总部、9个网络安全基础设施配套悉数建成。国家大数据安全靶场、大数据协同安全技术国家工程实验室上海分中心、新一代人工智能开放创新平台、工业互联网安全中心等一系列网络安全基础设施，正为上海乃至整个华东地区提供网络安全服务。

普陀区聚焦经济、生活、治理三大领域数字化转型，已建成各类应用场景百余个，打造了40余个数字化转型示范项目和标杆场景。

聚焦科创企业共性需求，打通发展堵点

“促进生产力要素的组合，构建人才链、产业链、技术链、机制链一体化的生产模式新动能，是我们孵化科创、服务科创的新抓手、新思路。”普陀区科委主任李文波说。

通过数字化转型指数，区域提升和改进的方向也渐渐清晰：数字技术深度挖掘不够，技术创新支持指数和技术成果转化指数较低，数字技术赋能和成果转化情况仍有待进一步提升，等等。

针对短板，普陀区聚焦科技创新企业共性需求，进一步打通发展堵点。

本届上海数字创新大会现场配套举办的“科创集市”就是一项尝试。“科创集市”由普陀区科委牵头，通过“带着需求和合作来赶集”的形式，汇集企业、银行、融资机构、政府部门等“摊主”和“顾客”，为科创企业提供包括项目路演、融资对接、科创服务、政策培训的“组团式”现场服务。

蓝鸟科技在“赶集”中收获颇丰。作为普陀区内的一家中型科创企业，蓝鸟科技目前进入了业务拓展关键时期，急需资金支持。

抱着试一试的态度，企业来到科创集市展示科创成果，活动当天就有银行主动联系，对接相关产品和服务。再经过普陀区科委的牵线搭桥，不到两周，企业申请的3500万元授信额度成功批复，还享受到了普陀区“靠普贷”政策提供的优惠利率和贷款贴息。

同时，为加快形成数字经济发展新动能，普陀区全力将区内海纳小镇打造成为上海乃至长三角一体化的数字化转型示范区，《普陀区支持海纳小镇发展十二条（2023年版）》顺势而生，涵盖落地支持、场地支持、科创支持、质量与知识产权支持等12个方面。对落地在海纳小镇内的数字化转型项目，单个项目投资额超过50万元的，按投入资金30%以内比例给予最高200万元资助；对注册登记在海纳小镇的数字经济功能型总部、研发中心和开放式创新平台，给予最高100万元的一次性资助……种种措施全方位支持数字产业发展。

促进数字经济与实体经济深度融合

依托数字创新大会平台，普陀区促进数字经济与实体经济深度融合，加速重塑产业形态和商业模式，培育壮大新质生产力。

“算法是数字经济时代重要的生产工具，算力网络是新质生产力成规模发展的战略支撑。”李文波说，挖掘数字深度，算法算力的提升必不可少。2022年，普陀区就发布支持算法产业发展的“算法十条”，推进算法产业逐步做大，筹备首个上海市算法产业集聚区——算法谷。

第四届上海数字创新大会现场，算法谷正式签约落地普陀区，将持续发挥算法大赛的品牌影响力，在普陀区内的长风地区打造以算法为主要内容的产业集聚区。

挖掘数字深度，还为战略性新兴产业和未来产业的打造积蓄新优势。以普陀区内的上海清华国际创新中心为例，2019年7月，这家新型研发机构由上海市政府与清华大学共同设立，为区域发展带来了顶尖的科研团队和前沿科技成果。

比如，依托清华大学集成电路学院在上海清华国际创新中心设立的集成电路研究平台，下设人工智能芯片实验室、车规芯片实验室、光刻胶实验室、集成电路智能制造工业软件研究所。“这是普陀区聚焦‘清华芯’做好联合攻关、联合研发，推动车载芯片这一新兴产业发展的关键基础。”上海清华国际创新中心主任王有强介绍，开放指令生态车载计算联盟在数字创新大会现场达成落户普陀区的意向，未来这一联盟将汇集智能汽车产业力量，共建车载计算开发与协作生态。

统筹布局新一代感知、网络、算力等数字基础设施，构建立体高速信息网络；提升城区数字孪生能力，有序推进物联基础设施部署，打造集终端、网络、平台相协同的数字孪生体系；加强数据资源开放利用，实现跨行业、跨层级、跨系统数据互联互通，推动公共数据与社会数据融合应用……《普陀区全面推进城区数字化转型“十四五”规划》中，一系列“施工图”正逐步变成现实。

向“数”出发，提“质”而行。以形成高质量发展格局、高品质生活典范、高效能治理标杆为引领，普陀区坚持数字创新、突出场景牵引、强化数据赋能、加强开放合作、树立标杆示范，努力为上海建设具有世界影响力的国际数字之都作出新的更大贡献。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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