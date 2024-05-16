本报记者 巨云鹏

创新是第一动力。近年来，在科创和产业发展上，上海市普陀区着重打造四个具有代表性的科创空间载体——中以（上海）创新园、上海清华国际创新中心、武宁创新共同体、海纳小镇数字化转型示范区。

围绕这四个载体，16家科研院所、2个国家级工程技术研究中心、3个国家级重点实验室、一批国家级和市级科技企业孵化器以及千余家科技创新企业落地普陀区，构成丰富的创新资源。“把创新要素和主体聚合起来，深化协同创新，加快成果转化，是推动高质量发展、加快培育新质生产力的关键所在。”普陀区委书记姜冬冬说。

为此，普陀区坚持以党建为引领，发挥区域化党建联盟的作用，不断织密组织网络、拓展服务阵地、创新活动载体，建立常态化走访联系机制，在穿针引线中打造“红色引擎”，着力提升科技创新能力。

以市场需求端、应用端为牵引，疏通基础研究、应用研究和产业化相链接的快车道。去年，中国建材和华东电力设计院达成战略合作，共同在光伏领域上取得突破。两家单位都是武宁创新共同体的成员单位，随后两家企业联手共同承接了更多项目。

打破科技创新和产业发展的“次元壁”，普陀区不断打造开放交流平台。举办潜力企业、重点企业政企畅聊早餐会、午餐会、下午茶和产业联盟会等，针对企业实际需求制定“一对一”解决方案，不断增强服务企业效能。积极对接高校院所，深入沟通梳理互补资源、共同方向，围绕区校合作签约、落地，积极推动与区内外高校联合党建、产教融合、人才交流等方面的战略合作。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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