本报记者 巨云鹏

位于普陀区的上海市数字广告园区，自去年开园以来，已引进数字广告及关联企业超100家。在这里，传统广告行业有了全新面貌。

电商直播带货、视频片头广告、搜索引擎广告……园区里，一间“产业样板间”将配套服务“打包”呈现给意向企业。“样板间”里还包含可用于播放广告片的多维公共体验空间，为企业和客户提供沉浸式观影感受。

据悉，上海市数字广告园区开园以来，形成了成熟的生态，2023年园区实现总产值117亿元。

经过重点培育，目前普陀区数字广告主营业务企业已达上千家，涵盖创意生产、数据分析、广告投放等各环节，覆盖数字新媒体平台、MCN机构、整合营销机构等各领域，形成了较为完善的产业链和生态系统。2023年，全区规模以上广告企业实现营收近300亿元。

普陀区逐步打造“互联网+生活服务”业态的创新示范。数字新基建方面，围绕上海数字化转型示范区之一“海纳小镇”，依托电科所等头部企业，加快推动经济、生活、治理三大领域应用场景落地，目前已建成各类应用场景百余个，打造了40余个数字化转型示范项目和标杆场景。在5G基础设施建设方面，普陀区累计开通5G室外基站2694个。

据介绍，未来普陀区将继续发挥自身优势，加强与国内外数字创新实践的合作交流，吸引更多优质资源和创新要素汇聚于此，进一步完善数字经济基础设施建设，提升数字化服务能力和水平，为企业和居民打造更加便利、舒心的营商和生活环境。同时，普陀区也将积极推动数字技术的创新和应用，培育壮大数字经济产业集群，打造具有国际竞争力的数字经济新高地。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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