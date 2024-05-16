人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数字赋能壮大产业集群

本报记者 巨云鹏
2024年05月16日06:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　位于普陀区的上海市数字广告园区，自去年开园以来，已引进数字广告及关联企业超100家。在这里，传统广告行业有了全新面貌。

　　电商直播带货、视频片头广告、搜索引擎广告……园区里，一间“产业样板间”将配套服务“打包”呈现给意向企业。“样板间”里还包含可用于播放广告片的多维公共体验空间，为企业和客户提供沉浸式观影感受。

　　据悉，上海市数字广告园区开园以来，形成了成熟的生态，2023年园区实现总产值117亿元。

　　经过重点培育，目前普陀区数字广告主营业务企业已达上千家，涵盖创意生产、数据分析、广告投放等各环节，覆盖数字新媒体平台、MCN机构、整合营销机构等各领域，形成了较为完善的产业链和生态系统。2023年，全区规模以上广告企业实现营收近300亿元。

　　普陀区逐步打造“互联网+生活服务”业态的创新示范。数字新基建方面，围绕上海数字化转型示范区之一“海纳小镇”，依托电科所等头部企业，加快推动经济、生活、治理三大领域应用场景落地，目前已建成各类应用场景百余个，打造了40余个数字化转型示范项目和标杆场景。在5G基础设施建设方面，普陀区累计开通5G室外基站2694个。

　　据介绍，未来普陀区将继续发挥自身优势，加强与国内外数字创新实践的合作交流，吸引更多优质资源和创新要素汇聚于此，进一步完善数字经济基础设施建设，提升数字化服务能力和水平，为企业和居民打造更加便利、舒心的营商和生活环境。同时，普陀区也将积极推动数字技术的创新和应用，培育壮大数字经济产业集群，打造具有国际竞争力的数字经济新高地。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“碳”寻美丽中国底色 工业绿色低碳转型扎实推进
　　5月15日，我国迎来了以“绿色低碳，美丽中国”为主题的第十二个“全国低碳日”。此前，5月13日，以“绿色转型，节能攻坚”为主题的2024年全国节能宣传周也正式开启。…
我国已培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业
　　人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部