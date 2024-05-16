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开办科创集市，优化服务模式

本报记者 巨云鹏
2024年05月16日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　第四届上海数字创新大会现场，一场“科创集市”热闹非凡。围绕环保、工业、交通、文旅、教育等领域，展示数字化转型的前沿技术与先进实践；58家企业现场“摆摊”，向合作方与投资方展示企业的科技创新风貌。

　　“科创企业普遍投入大、周期长、轻资产，在融资方面容易遇到困难，”普陀区科委主任李文波介绍，科技小微企业在政策、资金、人力资源、法律服务等方面存在共性需求，“既然涉及部门多，办事流程长，那能不能把供需各方放在一个平台上交流？”

　　带着这样的想法，“科创集市”应运而生。普陀区通过集市的形式将企业所需的政策、资金、应用场景等各类要素集成到一起，打造集成果展示、项目路演、融资对接、科创服务、政策培训等功能于一体的集成服务平台，定向联络银行、基金公司、人力资源等相关部门集中提供服务，帮助企业、高校对接各个阶段所需的资金、人才、空间等资源，打造“科技—产业—金融”的良性循环。在现场，企业可以通过项目路演、成果展示等机会，亮相产品、展现能力，还能获得政策咨询、投融资对接等服务机会。

　　不久前的一场“科创集市”上，一家致力于实现时尚与虚拟数字技术相结合的创新团队慕名而来，顺利与上海工程技术大学服装学院对接，双方将开展进一步合作。

　　这种集成服务模式有效地将政府部门、企业和投融资机构连接在一起，高效推动了创新资源的集聚和共享。截至目前，普陀区“科创集市”已经举办4场系列活动，超过100家企业通过集市活动与金融机构、高校等沟通合作。一家金融机构通过“科创集市”等各类活动，累计触达上百家科技型企业及科创路演团队，为40家企业提供融资咨询服务，为12家企业办理授信业务，累计授信金额约1.1亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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