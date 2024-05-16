5月15日全国低碳日当日，中国建设银行与中国银联围绕绿色低碳开展深入合作。建设银行碳账户与银联“低碳计划”平台全面互通，首次实现低碳场景共建、低碳权益共享。双方此次合作是积极落实双碳目标的有力举措之一，实现了经济高质量发展第一方阵的“绿色引领”，打通了金融助力发展的“绿色路径”，凝聚了服务全民低碳的“绿色力量”。

建设银行“低碳生活”和银联的“低碳计划”联合打通了金融行业碳账户全面融合和统一管理的有效路径，用户通过“银联云闪付”App搜索“低碳计划”，进入“银行碳账户”入口，选择“建设银行”，授权完成后即可使用建设银行碳账户的碳减排和绿色能量数据记录和管理、碳积分兑换等服务，让绿色出行、线上金融服务、旧物回收等低碳行为可以在双方的互通体系内互认，实现了碳账户互通、低碳场景共建和低碳权益共享，为用户提供了更便捷的绿色金融服务体验和丰富的绿色金融产品。

据介绍，“低碳生活”是该行于2022年初推出的个人碳账户服务，通过采集个人客户“金融+非金融”24类低碳行为数据，核算碳减排量，评价减碳能力，开展碳普惠激励，以金融力量助力“个人绿色足迹”计量基础设施搭建。截至目前，“低碳生活”已为700万用户提供了16亿次碳减排核算服务，累计带动碳减排量超3万吨。“低碳计划”是银联落实国家“双碳”目标建设的金融行业绿色低碳基础平台。广大用户可在“银联云闪付”App搜索“低碳计划”进入小程序，在银联覆盖的20个绿色场景完成支付或产生绿色行为，即可获得绿色能量奖励，并可实时累积碳减排量。

建设银行与银联联合推出“绿色消费享好礼”活动，用户在银联“低碳计划”通过双方碳账户的双向认证，即可一键完成绿色能量互兑，同时享受由建设银行、银联提供的外卖券、电影券、单车券等多重绿色福利。建设银行相关负责人表示，未来，双方将继续开展绿色金融合作，构建专业、普惠、共盈的绿色生态，以更加积极的姿态引导公众低碳生活、绿色消费，助力社会经济绿色低碳转型。

(责编：曹淼、李源)

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