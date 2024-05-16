原标题：节能降碳 绿意更浓

“今天，你‘低碳’了吗？”

5月15日是2024年“全国低碳日”，主题是“绿色低碳，美丽中国”。各地各部门呼吁人们从身边小事做起，积极响应绿色降碳号召——选择在自然光充足的地方学习、办公，利用节能灯泡照明，养成随手关灯的习惯；节约用纸，双面打印；优先选择公共交通，绿色低碳出行；践行“光盘行动”“按需取餐”，减少食物浪费。

扫码、投放……15日8时许，家住上海市杨浦区的谢女士出门上班时顺手将快递纸箱带下楼，投放到了小区里的智能回收机中。“随手分类投放废品，既方便又环保，还能赚钱。这些看似微不足道的小事，实际上很有意义，可以积少成多，为绿色低碳、节能减排出一份力。”她说。

“全国低碳日”当天，各地各部门举办了形式多样的活动，宣传绿色低碳理念，倡导绿色低碳行动。比如，上海市发布了三条低碳主题游线，即碳寻滨江惬意游、碳寻公园绿意游、碳寻乐园度假游，引导市民和游客以低碳的方式深度体验上海独特的自然风光和人文魅力，并展示了大量低碳创意商品。

浙江为第一批省级低（零）碳试点乡镇（街道）授牌。来自浙江农林大学等单位的代表围绕“竹林碳汇”“公众和企业践行碳减排”等主题进行了分享。此外，在云南昆明，“低碳集市”等活动受到了市民欢迎。

生态环境部会同有关部门和单位，以应对气候变化重点工作为主要内容，开展“线上+线下”宣传活动，深入宣传低碳发展理念，普及应对气候变化知识，提升公众低碳意识。

长远来看，节能和提高能效是推动绿色低碳发展的必然选择。

5月13日至19日是我国第34个全国节能宣传周，主题为“绿色转型，节能攻坚”。13日，在2024年全国节能宣传周启动仪式上，国家发展改革委宣布启动重点用能单位能效诊断工作，国家节能中心推介了一批节能降碳先进技术成果，中国标准化研究院发布了节能降碳标准进展报告。

全国节能宣传周期间，各地各部门积极开展系列活动，出台相关政策措施，推动节能降碳取得更大实效。比如，北京将大力推广“新能源车充新能源电”，创新探索促进电动汽车消费绿色电力的交易机制，激发供需两侧潜力，引导和鼓励电动汽车充电负荷购买使用绿色电力，实现电动汽车更加绿色出行。

如今，生产生活绿意更浓。记者从国家发展改革委获悉，“十四五”以来，各地区各有关部门深入落实全面节约战略，扎实推进节能降碳，有力促进经济社会发展全面绿色转型。初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，“十四五”前3年，全国能耗强度累计降低约7.3%，在保障高质量发展用能需求的同时，节约化石能源消耗约3.4亿吨标准煤、少排放二氧化碳约9亿吨。

“在看到节能降碳工作成绩的同时，也要看到，当前全国和部分地区节能降碳形势还比较严峻，完成‘十四五’能耗强度降低目标任务艰巨。”国家发展改革委副秘书长袁达说。

当前，我国仍有超过10%的钢铁、有色、石化、化工、建材等产能能效低于基准水平，超过60%的存量锅炉、电机、变压器等设备能效低于先进水平，超过1/3的存量建筑不满足节能建筑标准，节能降碳改造升级潜力巨大。

对此，国家发展改革委将紧盯“十四五”能耗强度降低约束性指标，不断健全节能降碳管理长效机制，积极营造全社会节能降碳浓厚氛围。

据了解，国家发展改革委将会同各有关方面，开展建筑、钢铁、炼油、合成氨、电解铝、水泥、数据中心等重点领域和行业节能降碳专项行动，持续推进煤电低碳化改造和建设。以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，结合设备更新和消费品以旧换新、扩大有效投资、老旧小区改造等，加快推进重点领域节能降碳改造。统筹中央预算内投资、超长期特别国债等资金，积极支持节能降碳项目。

（本报记者 刘坤 本报通讯员 范子溪）

(责编：杨曦、陈键)

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