原标题：2023年度秋粮收购量创近年新高

本报北京5月15日电 记者陈晨15日从国家粮食和物资储备局召开的新闻发布会上获悉，目前，2023年度秋粮旺季收购已结束，收购总量创近年新高——截至4月30日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2亿吨，其中，玉米收购量达1.35亿吨，同比增加520万吨。

秋粮收购占全年粮食收购量的四分之三，是粮食收购工作的重中之重。2023年度秋粮旺季收购呈现主要粮食品种价格走势趋稳、阶段性特征明显等特点。国家粮食和物资储备局副局长秦玉云介绍，秋粮上市后，稻谷价格高开稳走、行情好于上年，且优质优价特征明显，中晚籼稻、粳稻收购均价一直高于上年同期，优质品种价格普遍较普通品种每斤高0.2元以上。

当前，夏粮收购各项准备工作已就绪。国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，今年夏粮生产形势较好，据调度各地数据汇总，预计夏粮旺季收购量7000万吨左右，较去年略有增加，其中小麦6300万吨左右。

日前，国家粮食和物资储备局会同有关部门单位联合印发通知，对夏粮收购作出全面安排部署。各地结合实际细化完善收购措施，各地收购仓容充足，收购资金到位，物流运输通畅，市场秩序良好，为保障夏粮收购顺利开展打下良好基础。

(责编：杨曦、陈键)

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