人民网北京5月16日电 （记者夏晓伦）“膜产业发展潜力是比较大的，特别是环保产业，原来都是末端治理，成本很高，要从前端发力，通过膜分离方式把它分离出来变成资源，进行回收资源化利用。”中国工程院院士马军在近日召开的京津冀国家高新区联盟大会暨中国（沧州）膜产业发展大会上表示。

大会现场。受访方供图

据介绍，膜产业是河北省沧州市重点发展的战略性新兴产业之一，也是沧州高新区的主导产业之一。为加快推动膜产业发展，沧州市委市政府成立专班、细化发展任务措施，加紧推进中国北方最大的膜产业生产基地和京津冀膜技术研究中心建设。

“今天的沧州正面临宝贵的发展机遇，具备成熟的合作基础，我们热切希望与京津冀国家高新区联盟深化合作，与膜产业领域的精英翘楚和各位专家、学者深度交流，沧州将以更优的环境，更优的服务、更优的政策，为企业发展、产业转型提供有力保障。”沧州市委书记康彦民表示。

沧州市人民政府副市长尹卫江在大会上介绍，沧州加速膜产业集聚发展具有得天独厚的优势，具体表现在四个方面：一是膜材料产业基础坚实；二是原料供给优势明显；三是中试创新能力显著；四是应用场景日益丰富。

对此，马军表示，沧州发展膜产业的定位非常准确，沧州在源头上工业上具有优势，在产业应用具有需求，再加上有很好的区位优势，沧州在膜发展方面有非常大的潜力。

此外，大会还发布了《京津冀G2产业创新走廊发展报告》《京津冀G2产业创新走廊合作倡议》《中国膜赛道场景创新发展报告》。报告和倡议提出，以G2京沪高速走廊为发展廊道，以沿途高新区为核心节点，以膜产业为纽带，推进沿线高新区协同创新与产业协作，加快形成和发展新质生产力，驱动京津冀区域整体产业结构迭代升级，打造具有世界影响力的产业集群，为京津冀协同发展探索出一条具有创新性和可行性的路径。

(责编：乔业琼、高雷)

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