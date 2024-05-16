王绍绍

开年以来，我国经济展现出平稳向好的势头，工业生产加快、服务业增长良好、消费市场复苏。当前，经济增长动因累积增强，宏观政策效应持续显现，我国经济开局良好，延续稳中向好态势。

透过数据看实力，今年一季度，国内生产总值（GDP）达到29.6万亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，环比增长1.6%，为实现全年增长目标奠定了坚实基础。从产业分布看，第一产业增加值同比增长3.3%，第二产业增加值增长6.0%，第三产业增加值增长5.0%。分析人士认为，经济增速超出预期，尤其是工业生产的显著回升，成为本季度经济增长的主要推动力。

2024年，各地区各部门抓紧抓实新型工业化的关键任务，工业经济表现强劲。在41个工业大类行业中，有37个行业的增加值实现了同比增长，为经济持续增长打造新引擎。今年一季度，全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%，其中高技术制造业和装备制造业作用增强，分别同比增长7.5%和6.7%。伴随多部门联合推动的以旧换新行动方案，一季度消费品制造业增加值同比增长4.2%，扭转了自2022年4月以来的低位运行态势。

今年以来，制造业投资增速持续加快，增强经济发展新动能。一季度制造业投资增长9.9%，高于全部投资5.4个百分点，其中高技术制造业投资增长10.8%，以特别是航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业的投资增长分别高达42.7%和11.8%。

目前，以先进制造业为支撑的现代化产业体系正在加速构建，国内已培育出421家国家级智能制造示范工厂，以及上万家省级数字化车间和智能工厂。

对此，上海财经大学校长刘元春表示，新技术必然引发新需求，这不仅体现在消费需求上，更多的是在投资需求上。今年前4个月，我国社会融资规模增量累计为12.73万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元。

推动中国制造向中国创造、“中国智造”转变，加强科技创新与产业创新深度融合，已成为经济高质量发展的重要思路。在新兴行业领域，中国企业更牢牢把握发展机遇，一季度新能源汽车产量在过去几年的高速增长基础上同比增长29.2%，全球最受欢迎的20种新能源车型中有16种来自中国。

当前，北京、深圳、杭州等城市已经形成了以互联网、电子商务等为核心的数字产业集群，成为数字经济和科技创新的重要基地。对此，中央党校信息技术部办公室主任杜庆昊认为，建设数字产业集群也是破解传统产业转型的有效举措，可以通过实现创新链、产业链和价值链的深度融合，推动集群内企业向产业高端迈进。

数字技术与实体经济的深度融合，为广大乡村的产业振兴注入了新活力。多地乡村因地制宜，积极盘活本地产业资源，线上线下推介齐发力，日子越过越红火。

山西“乡村e镇”数商兴农建设如火如荼，当地深挖文旅潜力，打造具有古风韵味的直播产业园，近期吸引了多位非遗传承人和网红主播落户创业；河北承德利用本地中药材产业优势，搭上直播电商的快车增强宣传，寻求吸引更多相关产业集聚；浙江湖州创新发展两山合作社，搭建农场数字化管理平台，为当地常年滞销的柑橘打开销路，通过直播和跨境电商平台，探索品牌渠道新思路......

中国人民银行发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》提出，一季度经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。

对此，有关专家表示，高科技要在所有产业中起到引领作用，未来经济的持续增长需要不断巩固新动能的支撑，不断提升产业链供应链韧性和安全水平，进一步扩大有效投资，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。

(责编：乔业琼、高雷)

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