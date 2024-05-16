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4月汽车产销双增长 国内汽车市场需进一步提振

人民网记者 任妍 栗翘楚
2024年05月16日08:55 | 来源：人民网
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今年4月，我国汽车行业在经历了首季度的稳步增长后，迎来了环比的一次小幅回落，但从宏观视角来看，产销量的同比增长却传递出行业复苏的强烈信号。

据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新发布的数据显示，4月汽车产销分别实现240.6万辆和235.9万辆，环比下降10.5%和12.5%，同比则分别增长12.8%和9.3%。这样的市场表现，无疑与当前宏观政策的支持和市场环境的改善密不可分。

一方面，各项政策的支持为汽车市场注入了新的活力。近日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。乘联社分析，以旧换新政策落地，对车市是重大利好，虽然5月休假时间长，但预计5月车市零售会好于4月。此外，从长远来看，货币政策的调整与财政政策的合力，将进一步降低消费门槛，提升市场活跃度。

另一方面，当前汽车市场的出口增速超过内销，揭示出我国汽车制造业在国际市场上的竞争力日益增强。然而，国内市场仍需进一步挖掘，尤其是在新能源汽车市场的潜在需求，预示着巨大的增长空间。

中汽协常务副会长付炳锋表示，在国家政策支持和市场需求拉动下，中国汽车企业持续的创新驱动、多元的产品布局以及成功向电动化智能化转型，共同推动了中国汽车品牌市场份额稳步攀升。

乘用车市场在4月呈现出一幅两极分化的图景。总体来看，乘用车产销较上月有所下滑，但同比增长依然保持在两位数。交叉型乘用车的表现尤为亮眼，显示消费者对新车型有着较为浓厚的兴趣。由此可见，乘用车市场仍然有较大的创新空间，车企的产品策略和市场定位将成为竞争的关键点。

商用车市场在4月的表现相对稳健，尽管环比下降，但同比仍有增长。特别是客车市场，表现出了较强的韧性。这可能与国内旅游业的回暖、城市公共交通的升级换代有关。在国家大力推进公共交通绿色化、电气化的背景下，商用车市场长期向好的趋势不容忽视。

新能源汽车作为汽车行业中的新星，其强劲的增长势头不容小觑。4月新能源汽车产销量同比大幅增长，市场占有率达到36%。这一数据的背后，既有政策的大力扶持，也有消费者对环保和科技创新的越来越高的认同。作为推动未来汽车工业革命的重要力量，新能源汽车的发展不仅关乎环境保护，更关乎我国汽车产业的长远竞争力。

在企业层面，汽车销售排名前十位的企业共销售770.7万辆，占总销量的84.9%。这一集中度的提高，反映出行业内部竞争的加剧。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，上汽集团、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。

总体来看，中汽协方面认为，当前我国汽车市场出口增速大于内销，国内汽车市场亟须进一步提振。相信随着有关政策的深入实施，以及汽车生产企业进一步加大创新步伐，不断推出大量新车型，都将有利于进一步激发汽车市场消费潜能，扩大国内市场需求。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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