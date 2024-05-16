人民网记者 车柯蒙

今年的《政府工作报告》提出：“推动经济实现良性循环。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。”

今年以来，随着一系列促消费、稳投资的政策举措相继出台，内需潜力加快释放。“五一”假期，国内旅游出游人次和国内游客出游总花费同比分别增长7.6%和12.7%，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.1%；得益于居民消费需求持续恢复，4月CPI同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；4月份，中国物流业景气指数升至52.4%，中国电商物流指数环比连续两月上涨……

作为宏观调控的重要工具，财税政策对恢复和扩大消费具有突出的保障和促进作用。系列税费支持政策正打出一套“组合拳”，助力释放内需潜力，推动经济稳步回升。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在税收方面明确要求推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的措施。4月25日，国家税务总局印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》，明确具体操作办法，确保“反向开票”措施顺利落地，为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境，助力提升国民经济循环质量和水平。

当前，各地税务部门细化落实措施，推动“反向开票”工作有序开展。不少资源回收企业表示，“反向开票”是一举多得的好政策。中央财经大学教授樊勇表示，在资源回收行业内推行“反向开票”，不仅能有效降低企业税负，而且能降低企业因未取得税前扣除凭证而违规扣除的税务风险。同时，也进一步提振了市场信心，有助于吸引更多资本进入可再生资源行业。

岳阳中华大熊猫苑作为岳阳文旅龙头项目，是华中地区熊猫数量最多的熊猫苑，生活在这里的10只大熊猫萌态十足，圈粉无数。

“文旅产业投资额大、风险高，抗风险能力不强，园区建设时一度资金压力巨大。税务部门主动上门，辅导我们累计享受增值税增量留抵退税1520多万元，特别是今年一季度享受的房土两税减免和留抵退税267.4万元，有效缓解了我们场地建设、文创产品研发带来的资金压力。”据中华大熊猫苑财务负责人罗亦婷介绍，“五一”假期，园区累计接待游客近10万人次，在5月2日当天，更是超过了2.78万人次，创下历史新高。

在浙江，得益于税收政策的助力，“小商品”正撬动“大市场”。在浙江海宁明基纺织科技有限公司展厅内，一排排马面裙样衣让人目不暇接。“从企业初创阶段一路走来，税务部门一直保驾护航，我们拓宽市场的底气也更足了。”该公司负责人张明强表示。

坐上滑翔伞，感受翱翔天际的速度与激情；乘坐直升机低空游览，换个角度鸟瞰8D山城风光……数据显示，4月30日至5月5日期间，重庆重点飞行活动区域吸引客流量近51万人次，拉动低空飞行消费225.78万元。“低空飞行”消费升温，离不开政策的有力引导，税惠支持是重要力量之一，为重庆消费市场增添了新的强劲活力。

今年以来，国内消费市场加快恢复。为进一步激发市场活力，恢复和扩大消费，重庆税务部门结合“便民办税春风行动”，发布《优化税收营商环境提升纳税人满意度2024年行动方案》。“我们聚焦经营主体诉求，从健全税费服务供给、优化征纳互动服务、构建多跨协同运行、融入数字重庆建设四方面着力，推出13项举措，持续激发经营主体活力，推动重庆消费市场释放更大活力。”重庆市税务局纳税服务处处长骆志高介绍。

(责编：乔业琼、高雷)

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