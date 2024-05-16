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坚定可持续发展理念 宝马推进绿色“智”造

2024年05月16日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者车柯蒙）近日，宝马沈阳生产基地入选生态环境部“2023年绿色低碳公众参与实践基地”。据了解，位于辽宁沈阳的宝马生产基地，担负着每年BMW品牌全球近三分之一的生产任务，该基地已连续7年获得由工业和信息化部评选的“国家级绿色工厂”称号。

“一直以来，我们坚持以绿色‘智’造生产每一台BMW汽车，为客户提供高品质的‘绿色’汽车，这是‘家在中国’的坚定承诺。”华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩博士表示，

刚刚下线的第600万辆国产BMW汽车——一款采用全新磨砂纯灰色车漆的创新纯电动BMW i5，就是宝马推进绿色“智”造的例证。这种全新车漆源自大东工厂涂装车间的“零自来水消耗”生产工艺，将从本月起作为个性化车漆选装提供给消费者，让全新BMW 5系在满足客户的个性化需求的同时节约水资源。

“对宝马而言，我们将继续充分利用自身经验与专业优势，积极培育智能、绿色的新质生产力，共同落实气候责任。”戴鹤轩博士表示。

据了解，从生产到物流、到供应链、再到业务运营，宝马已将“全链减碳”和“循环永续”为核心的可持续发展理念全面融入到沈阳生产基地的各个环节，并且在绿色能源转型、能源效率提升、资源循环利用和生态保护等方面取得了新突破。

具体来看，在绿色能源转型方面，目前，该基地使用购买的可再生能源电力供电生产，宝马在国内37个非生产场所也全部使用绿电。在能源效率提升方面，该基地充分利用大数据、AI等数字化技术提升生产运营效率。

在资源循环利用方面，该基地已在水资源循环利用、废弃物减量与分类处理等多维度良性循环。在坚持绿色生产的同时，该基地亦积极参与当地生态环境与生物多样性保护。

值得注意的是，工厂绿色“智”造水平的不断提升，与宝马的长期投入密不可分。就在上月，宝马集团宣布将新增在华投资200亿元人民币，用于对沈阳生产基地的大规模升级和技术创新，旨在以更高效、更智能、更绿色的生产方式迎接品牌“新世代”车型的到来。

(责编：乔业琼、高雷)
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