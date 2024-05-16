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国内最大规模LNG运输船建造项目首制船交付

2024年05月16日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：国内最大规模LNG运输船建造项目首制船交付

科技日报北京5月15日电 （记者操秀英）15日，记者从中国海油获悉，我国最大规模LNG（液化天然气）运输船建造项目首制船“绿能瀛”号在中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司成功命名交付。这艘代表当今世界大型LNG运输船领域最高技术水平的LNG船成功建成，对保障能源运输安全，有效提升我国LNG运输产业链的自主能力，助力我国建设制造强国、海洋强国具有重要意义。

据介绍，本次LNG运输船建造项目整体计划建造12艘大型LNG运输船，首制船“绿能瀛”号LNG运输船总长299米，型宽46.4米，型深26.25米。其采用最新一代双艉鳍线型，搭载多项低碳节能技术，所用钢材达2.5万吨。其甲板面积相当于3个标准足球场，可装载17.4万立方米液化天然气，能够满足700万个家庭一个月的用气需求。

沪东中华造船（集团）有限公司总经理翁红兵介绍，LNG运输船是世界上最难建造的船型之一，被喻为世界造船业“皇冠上的明珠”。“绿能瀛”是按照世界最新理念、最优装备、最佳环保性自主设计建造的第五代“长恒系列”LNG运输船首船，具有综合能耗低、舱型兼容广、载货能力强、航线匹配佳四大显著亮点，可以高效适配多元化航线的各种运营要求。

据悉，随着我国经济发展和“双碳”目标的推进，近年我国LNG进口量迅猛增长，2023年进口量达7132万吨，同比增长12.6%，成为全球最大LNG进口国。LNG的海上运输是连接LNG资源和国内用户的重要环节，提升LNG运输自主可控水平是保障能源运输“大动脉”的关键举措。

中海油能源发展股份有限公司副总经理王伟告诉记者，自2000年以来，中国海油已建成10艘国产大型LNG运输船，计划新建12艘大型LNG运输船。“22艘运输船全部投运后，可作为海上绿色能源‘移动浮舱’，通过调度优化船舶运输，实现资源组合配置。根据国内能源需求变化及时调整进口策略，预计每年可向国内运回1600万吨LNG。”王伟说。

(责编：杨曦、陈键)
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