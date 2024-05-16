原标题：我国首个发动机垂直高空模拟试验台点火成功

科技日报北京5月15日电 （田源 赵晋平 夏伟 记者付毅飞）记者从中国航天科技集团六院获悉，5月15日，该院101所研制建设的亚洲最大、中国首个发动机垂直高空模拟试验台考台点火试验取得圆满成功。

据悉，该试验台可实现发动机在千帕级以下真空工作环境中持续千秒的高空模拟试验。本次点火试验成功，标志着试验台完全建成并具备试验能力，填补了我国液体火箭发动机垂直高空模拟试验台的空白，将为我国重大航天工程提供重要保障条件，为后续重型运载火箭试验条件建设提供重要技术支持。

该试验台采用先进的超—超单级引射技术，引射能力、效率和可靠性大大提升，设备规模和操作难度显著降低，整体综合指标达到国际先进水平。同时，项目团队为试验台研制了蒸汽发生器多机并联系统，突破了高可靠性火炬点火技术以及挤压、泵压多模态稳定启动技术，使系统具备冗余和实时故障诊断功能；解决了发动机推力自动校验技术，不仅能缩短试验准备周期，还将推力校验精度提高了一个量级。

项目团队还采用“数字世界多次迭代，物理世界一次成功”的研制新模式，通过缩比试验验证、数字化仿真、试验工艺流程再造等手段，实现试验系统实时健康诊断、试验流程全数字化管理，确保试验系统可靠，满足型号发动机高空模拟试验要求。

(责编：杨曦、陈键)

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